Entre promesas y críticas: Herrera defiende su gestión al cierre de las sesiones de la Asamblea

La Asamblea Nacional cerró este jueves 30 de octubre sus sesiones ordinarias entre aplausos, reproches y una sensación de distancia entre el discurso y la realidad.

Desde el podio, el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, apeló a la palabra que se ha vuelto la consigna gobierno tras gobierno: transparencia. “Hay que insistir en que lo que quiere la población es transparencia, cero corrupción, trabajar con netidad”, dijo.

Pero esa afirmación llegó horas después de que diputados de la bancada Vamos reclamaran justamente lo contrario: el estancamiento de los proyectos anticorrupción y la falta de apertura real en el manejo legislativo.

Herrera, del Partido Panameñista y quien llegó al puesto con el respaldo de una alianza opositora que incluyó a Vamos, intentó presentar su gestión como un punto de inflexión en el desprestigiado órgano del Estado.

“Nos propusimos ser un puente, no un muro”, afirmó, en alusión a su esfuerzo por el diálogo. Enseguida recordó las reuniones con los gremios magisteriales en aquellos días de huelga en protesta por la nueva ley de la Caja de Seguro Social. “Logramos contribuir al regreso a clase tras largos días de huelgas educativas. Lo hicimos convencidos de que nada puede estar por encima del derecho de nuestros niños y jóvenes al recibir una educación y de que sólo con un diálogo se construye un país en paz y con un futuro. Ese fue el rol de la Asamblea a 10 días de haber asumido la responsabilidad”, añadió.

40 leyes

Aseguró que el pleno aprobó 40 leyes, ocho de ellas en los últimos días, una cifra que él mismo calificó de “sin precedentes”. Sin embargo, un repaso a los temas aprobados revela una agenda más administrativa que transformadora: leyes de interés preferencial, actualizaciones al Código Procesal Penal, una norma sobre ofensores sexuales, ajustes al deporte y la creación del banco de alimentos. Ninguna aborda de frente la rendición de cuentas o la reforma institucional que la ciudadanía asocia con la palabra “cambio”.

La defensa numérica contrasta con el clima político que rodea a la Asamblea. El propio Herrera admitió que “afuera pueden decir mil cosas”, una frase que deja entrever la conciencia del ruido que genera el palacio Justo Arosemena.

A Herrera también se le cuestiona su falta de liderazgo en temas sensibles como los proyectos anticorrupción impulsados por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy, que la Comisión de Gobierno, presidida por Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), rechazó sin un debate profundo.

Clientelismo y opacidad

El presidente del Legislativo también hizo esfuerzos por humanizar su mensaje. Defendió al personal de la Asamblea, pidió respeto por los funcionarios “que sí trabajan más de ocho horas” y habló de “darle la cara al pueblo sin ocultar nada”. Pero ese intento de reivindicación institucional no oculta la paradoja: la Asamblea sigue siendo percibida como el símbolo del clientelismo y la opacidad política.

Este jueves, por ejemplo, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, le recordó que en su discurso del 1 de julio, prometió transparencia, austeridad, y rendición de cuentas, pero, hasta la fecha, no hay publicación de la asistencia ni se redujo la planilla”.

Con cifras en mano, Prado sustentó que en abril de 2025 había 4,022 funcionarios, y en octubre la cifra subió a 4,077, pese a que se alegó haber destituido a 400. “Hay más funcionarios, más gasto y menos debate”, concluyó.

El reglamento, vieja deuda

Otro de los grandes reclamos sobre todo de la bancada Vamos, es la deuda con la reforma al reglamento interno. Pero en su retórica, Herrera prometió discutirlo a partir de enero y dijo “no tener miedo” a quitar privilegios a los diputados.

De cumplirlo, sería un hecho inédito, la última reforma integral data de hace más de una década, pero el escepticismo es inevitable: otros presidentes prometieron lo mismo y el reglamento sigue blindando privilegios de los llamados “padres de la patria”.

“Yo no me metí en la política para pelear ni buscar enemigos, me metí para ayudar a mi comunidad”, dijo Herrera, apelando a sus raíces en los gobiernos locales.