Ernesto Bazán: ‘Estamos pagando intereses como si estuviéramos quemando dinero’

Exclusivo Suscriptores

¿Cuánto tiempo más puede Panamá vivir del endeudamiento sin estrellarse?

Sin decisiones drásticas, austeras e impopulares, no creo que duremos ocho años.

¿Quién fue el dealer de nuestra ‘adicción’ a la deuda? ¿Los gobiernos o la gente que exige sin pagar?

Los que han permitido la irresponsabilidad fiscal en todas las administraciones desde Martinelli. Pensé que Chapman implementaría una política de austeridad, pero no ha querido pisar callos y los intereses siguen creciendo. Este año podríamos pagar $4 mil millones en intereses que podrían usarse en salud, educación y otros. Eso es como quemar dinero. Solo se benefician los que nos prestaron. Pero detrás están la deuda y el déficit fiscal. Ese es el monstruo al que hay que destruir.

¿Por cuánto tiempo más será válida la justificación de la deuda?

Chapman no tiene la culpa de la deuda que adquirieron antes, pero debe reducir el déficit fiscal con políticas de austeridad y no lo está haciendo.

¿Cómo pasaría usted del “hay que” a tres cosas concretas?

Suspender temporalmente el aumento de salarios automáticos, los escoltas, vehículos, viáticos, viajes, gastos de representación, y la publicidad estatal. Y si es por ley, mejor. Ley mata ley. Solo así consigues austeridad.

El presupuesto de 2026 sube a casi $35 mil millones. ¿Herramienta de disciplina fiscal o plan de gasto desbordado?

No hay inconveniente en que aumente si lo financian fuentes sostenibles. La deuda no lo es.

¿El superávit primario anunciado es real o un espejismo contable?

Parece más una jugada contable, porque no he visto que hayan hecho cambios para que pasemos de déficit a superávit.

Panamá se está endeudando en euros y francos suizos. ¿Estrategia o riesgo?

Panamá tiene que endeudarse en la moneda en la que tiene sus ingresos. El dólar se ha desvalorizado 10% este año. No es posible, entonces, comparar las tasas de interés. Ahí no hay ahorro: ahí hay mayor riesgo.

Sacaron a 2 mil empleados temporales. ¿Ahorro o maquillaje?

La planilla va a bordear los $6 mil 700 millones y entre todos los impuestos el país recauda $5 mil 600 millones. Es claro que la reducción no es real ni sostenible.

¿Qué tanto pesan las leyes especiales en esa distorsión?

Serían $306 millones para 2026, pero más significativo es el clientelismo.

¿Es realista eliminar esas leyes especiales?

Sí. Y legítimo. La Constitución dice que no hay fueros ni privilegios.

¿Cómo manejaría usted las protestas de quienes se opondrían a estos cambios?

Las medidas deben ir acompañadas de credibilidad y los primeros que deberían reducirse sus privilegios son las autoridades. La población apoyaría esos cambios.

¿Qué va a pasar en 20 años si no educamos a la gente para los empleos del futuro?

Le daremos una razón más a aquellos que prefieren Costa Rica o Dominicana antes que Panamá. Hay que recuperar la confianza. Sin confianza, no hay inversión. Sin inversión, no hay empleo. Y sin empleo, no hay “chen chen”.

¿Cómo crear empleo sin reforma educativa ni inversión privada fuerte?

Es imposible. Punto.

Hemos perdido más de 44 mil empleos formales desde 2019. ¿Qué falló?

Llenamos el país de subsidios, privilegios y mal manejo, y eso contribuyó a una gran desconfianza potenciada por el altísimo nivel de corrupción.

¿Cómo reactivar el crédito al sector productivo si los bancos han recortado más de $2 mil millones en financiamiento?

Cuando la economía crece, los créditos crecen. Pero al revés no funciona. Que haya más línea de crédito no significa que la economía va a crecer, porque si no hay confianza, no va a haber inversión por mucho crédito que haya.

¿La crisis laboral panameña es estructural o solo mal manejada?

Ambas. En la prueba PISA salimos como uno de los peores, y eso es estructural. Y además no hemos sabido mantener la inversión privada que llegó entre 2005 y 2015.

¿Cuál es su lectura de Chapman?

Sabe lo que hay que hacer, pero no lo hace. El problema es ético. O te adhieres al sistema perverso o renuncias para no contaminarte. Ni Alexander ni Chapman lo hicieron. Yo respeto a Chapman y por eso me siento tan decepcionado.

¿Cómo manejaría usted a las mafias de la Asamblea enquistadas en Presupuesto?

Convocando a una constituyente donde la mayoría estaría conformada por los que están en contra de la Asamblea actual.

¿Ha fracasado la tecnocracia?

Ha sucumbido frente al nefasto poder de la corrupción, aunque hay honrosas excepciones como Eduardo Ortega Barría y Carlos Barsallo.

¿Por qué usted dice que la Ley 462 es peor que la Ley 51?

Porque nos devuelve a 2004, al sistema que teníamos antes de la ley 51. Esta precisamente se creó porque se sabía que no era sostenible un sistema de beneficio definido. Hemos vuelto a un sistema de reparto donde hay un fondo común y no hay fondos para pagar las pensiones de ese sistema. No hay sostenibilidad. Encima hemos perdido seguridad jurídica porque se le ha expropiado fondos en cuentas individuales a personas del subsistema mixto. Antes de esta ley, todos decían que el sistema de beneficio definido no era sostenible. Muchos economistas terminaron sucumbiendo al sistema perverso...

¿Es un salvavidas temporal o una bomba de tiempo?

Un salvavidas temporal, pero para el gobierno, porque usará fondos que pertenecían a otro sistema de pensiones para cubrir pensiones que no tenían fondos. Pero antes el problema era solo del subsistema de beneficio definido antiguo. En 10 años será para todas las pensiones.

¿Por qué no se ha aprobado aún una verdadera ley de austeridad?

Comenzaría preguntándome por qué no se ha presentado, porque no depende de Chapman que eso se apruebe, pero sí que se presente. Y creo que hay personas enquistadas en sus privilegios.

¿Cómo ha cambiado su discurso a partir de su participación en la política?

Estoy agradecido con Lombana por la oportunidad de coordinar un grupo de trabajo. No me gusta decir “de esta agua no beberé”, pero veo muy improbable participar en política. No es lo mío. Prefiero la independencia.

¿Una reforma tributaria es inevitable o aún hay margen para evitarla?

Podemos salvarnos si hacemos lo que tenemos que hacer: reducir los gastos, eliminar exoneraciones innecesarias, reducir subsidios innecesarios y reforzar la recaudación tributaria. Si después sigue faltando recursos, se podría pensar.

La presión fiscal de Panamá es de las más bajas en el mundo…

Sí, y eso es un argumento de algunas entidades internacionales para ejercer presión, pero hay que sabernos defender. Nosotros tenemos aportes del Canal y un régimen de impuestos territorial. Por eso no somos comparables con Colombia, Perú o Ecuador, que tienen un régimen tributario mundial. Lo justo para que no haya una distorsión sería calcular los impuestos sobre el PIB solo sobre lo que corresponde a las actividades internas.

¿Cómo reorganizaría los subsidios?

Por ejemplo, yo no tocaría 120 a los 65, pero sí le pondría el ojo al de la vivienda. Estamos subsidiando a personas con capacidad económica. Le pondría controles fuertes al subsidio al tanque de gas y al de la electricidad. Y los incentivos se los dejaría de dar a las personas por el seguro médico privado, a los que hacen aportaciones a su jubilación privada y a los que deducen los intereses tributarios e hipotecarios de su impuesto sobre la renta. El Estado tiene que priorizar. Aquí el 75% de las personas no tiene agua las 24 horas.

¿Y si hubiera, al final, que elevar impuestos?

Comenzaría por el impuesto a las empresas. Y no tocaría el ITBMS, porque eso no lo pagan empresas, sino las personas naturales.

¿Qué papel debe jugar la minería tras el fallo de inconstitucionalidad?

Yo viví hasta los nueve años en un campamento minero. Panamá no está preparada para llevar a cabo esa actividad, primero por la falta de licencia social…

¿Qué se hace?

Que se decida en las urnas. Pero se tiene que advertir que, sin actividad minera, habrá que pagar más ITBMS. Y si la respuesta es positiva, se necesita tener un regulador con grado constitucional y todos los candados para evitar la intromisión política o gremial, y o hacer un contrato sustancialmente distinto… o indemnizar y nacionalizar la operación.

¿Cómo ve el rol de la logística en un país con crecimiento bajo y presión fiscal alta?

Nos quedamos dormidos en nuestros laureles. Hay muchos proyectos, algunos ya materializados, que nos van a quitar mercado.

¿Cómo mejoraría usted el futuro logístico de Panamá?

Revisaría el contrato de Panamá Ports, buscaría mejorar la competitividad (que es un poco en lo que se están enfocando los puertos) y estudiaría la posibilidad de mejorar los corredores terrestres entre los dos lados del del litoral.

¿La política arancelaria de Estados Unidos puede echar por tierra la recuperación panameña?

Traerá mayor inflación y desaceleración porque cambian las cadenas de suministro, no solo a Panamá sino al mundo entero. Nosotros sufrimos más porque el dólar se deprecia y en la práctica es nuestra moneda. Hoy todo en dólares cuesta 10% más. Es como si nos hubiesen cortado el salario en un 10%.

¿La inflación oficial del INEC refleja la realidad que vive el panameño en la calle?

Para nada. El INEC refleja una canasta básica que está desfasada y con precios congelados en la mayor parte de los productos.

¿La salida de la lista gris va a reactivar la economía o es solo un trofeo diplomático?

Si no hay confianza, es un mero trámite.

Salimos de la lista de GAFI: ¿eso mejora la economía?

Seguimos en la peor lista de la Unión Europea: la de los paraísos fiscales.

¿El tren Panamá-David fortalecerá la economía o es otro elefante blanco?

Nos endeudaremos para un proyecto que no es prioritario ni eficiente. Y habrá que subsidiar su operación y mantenimiento.

Usted pidió vetar la ley de criptoactivos. ¿Teme la innovación o el populismo digital?

No estamos preparados para regular la actividad por el alto riesgo que representa y nuestra escasa capacidad supervisora. Creo que el tiempo me dio la razón.

¿Qué pasará con las calificaciones de riesgo soberano de Panamá?

Es inminente: bajarán. No hay sostenibilidad de las finanzas y no cumpliremos la Ley de Responsabilidad Social Fiscal porque no estamos haciendo ajustes estructurales. Si algo aprendí en 20 años de trabajar en calificadoras es que detestan las “jugadas contables”.

¿Qué consecuencia tendrá una reducción en las calificaciones?

Menor inversión (o sea menor empleo), mayor costo de la deuda (o sea mayores intereses) para el país y aumento en las cuotas bancarias de los panameños.

PERFIL

Licenciado en Economía, Magíster en Finanzas y Master of Business Administration. Ha laborado por más de 20 años en calificadoras de riesgo, principalmente en filiales de Fitch Ratings y Moody’s.