Ernesto Bazán: ‘Nos volvimos un país adicto a la deuda’

Escuchar audio noticia

¿Haber presentado tarde el presupuesto porque el que dejó el PRD estaba inflado se justifica?

Absolutamente no.

Dice el ministro Felipe Chapman que hacer un presupuesto demora seis meses…

Ellos mismos demostraron que pueden cambiar sustancialmente el proyecto en dos días. Tuvieron el tiempo.

¿Qué les faltó?

Planificación, previsión y estrategia. Si la hubieran tenido, lo primero que hubiese hecho Chapman es comprometer al presidente en un plan de reducción de gastos. No es consistente reducir gastos del presupuesto cuando el presidente se gasta $133 mil remodelando una cocina.

Los tres errores más injustificables.

No reducir los gastos, ser incoherentes con su mensaje y echarle la culpa a todo lo que no tiene que ver con sus actos.

Gastos corrientes. Su lectura.

Es inconcebible pensar que no se pueden recortar. Se necesita una ley de austeridad que suspenda temporalmente los aumentos automáticos y algunas leyes especiales que son camisas de fuerza. Ley mata ley. Y hay otros rubros donde, sin ley, el Ejecutivo puede recortar: viajes, viáticos, vales de combustible, bonos, dietas en directivas, a funcionarios que cobran tiempo completo, publicidad, entre otras. Pero lo primero que pidió el ministro Chapman fue regresar los viáticos.

Su lectura de las inversiones.

No veo grandes inversiones. Y el déficit es ya incontrolable. Nunca habíamos tenido un déficit de $3 mil 100 millones proyectados, además de aumento en los ingresos tributarios del 20% (que si no se da, aumentará el déficit) e ingresos corrientes adicionales por $2 mil millones, que no han justificado cómo generarán.

¿Y de la deuda pública?

Nos volvimos un país adicto a la deuda. Y el mal manejo de la gestión económica hasta ahora nos hace más adictos.

¿Podrá la DGI recaudar más para poder pagar el presupuesto? Chapman dijo que no nos endeudaremos más…

Es muy difícil aumentar la recaudación 20% cuando la economía solo va a crecer 3%. Se tendrían que hacer grandes reformas, reducir las exoneraciones y fortalecer la DGI en recursos humanos, tecnología y un canal de denuncia ciudadano.

El de 2025 es 4% más bajo que el de 2024, versus el 15% que bajaba con el primer presupuesto. Dice Chapman que no subirlo es un logro. ¿Coincide?

Para nada. Eso es tener la vara muy baja. El daño de un presupuesto no es el tamaño, sino el déficit que deja. Eso se paga con deuda, que empobrece al ciudadano.

El primer presupuesto incumplía la ley. Este va más cónsono con las leyes y por tanto sube. ¿Cuál prefiere?

El presupuesto tiene que respetar las leyes del país. Se perdió la oportunidad de modificar leyes que no se adaptan a nuestra realidad y que debieron cambiarse en los primeros días del gobierno.

Su lectura de la modificación hecha a la ley de responsabilidad fiscal.

Al menos Alexander pedía permiso o perdón. Chapman pidió liberarse de los límites. El 4% para 2025 dista mucho del 1.5% que esperaban las calificadoras. Los cambios nos dejan mal y es inminente que van a bajarnos la calificación.

¿En base a qué?

Déficit fiscal insostenible, deuda creciente y debilidades de gobernanza.

¿Y la moratoria tributaria?

La veo normal, pero es una gran falta de transparencia y una inmensa falta de respeto a la sociedad que el último artículo contenga cambios sustanciales al Código de Procedimiento Tributario. Si quieren hacer cambios, los debieron proponer como tal, no en un artículo escondido.

¿Comparte el criterio de quienes dicen que Chapman quedó como un novato?

Yo tengo una inmensa decepción porque esperaba un cambio de rumbo. Y ha demostrado que es más de lo mismo.

Chapman denunció que le cambiaron números del presupuesto. ¿Se lo cree?

No me la creo. ¿Me vas a decir que le cambiaron el presupuesto dos veces? ¿Que no revisa lo que presenta? ¿Que no hay una trazabilidad de dónde se alteró el supuesto documento? Lo siento, pero no lo creo. En todo caso, eso lo deja muy mal, y cada vez que presente un documento quedará la duda de si está alterado o no. Y cuando un ministro pierde confianza, pierde capacidad de acción y gestión.

¿Qué cree que fue lo que pasó?

Que buscó una excusa absurda. Entiendo que todo esto lo ha estresado mucho y tal vez fue un acto de desesperación.

Él duda que el Estado pueda ejecutar ese presupuesto. ¿Eso lo tranquiliza?

No, porque no es así. Quien realmente puede ejecutar el presupuesto es la comisión de Presupuesto a través de los ya conocidos traslados de partida. Ahí el ministro no podrá hacer nada, y ya sabemos quiénes hacen mayoría en esa comisión.

Algo en lo que sí tiene razón Chapman.

Su discurso es lógico y razonable, pero incoherente con lo que hace.

¿Cree que tuvo que ver el resultado de la elección de CD en este debate?

No creo que viene por ese lado. Creo que quieren meter el tema del Seguro en extraordinarias para poder empezar las sesiones ordinarias con el tema de la mina. Lo tercero empuja lo primero.

¿Era mejor mantener el presupuesto 2024 y aplicar contención del gasto?

El gobierno tiene muchas limitaciones para contener el gasto por lo de los traslados de partida. Lo mejor era entrar en austeridad, eliminando, por ejemplo, las partidas discrecionales presidenciales.

Suspensión de vistas presupuestarias.

Es inconcebible que para los diputados el presupuesto tenga que cumplir con las leyes, pero ellos no son capaces de cumplir con el reglamento de la Asamblea.

Educación: ¿mejora con el 7% del PIB?

Más presupuesto no te garantiza eso.

¿Tiene sentido ese porcentaje?

No, es una fórmula mal construida y desequilibra los mecanismos del presupuesto para atender las necesidades.

El último documento no le aumentó el presupuesto a la Asamblea. Su lectura.

Eso no tiene por qué dejarme tranquilo. Harán lo suyo con los traslados.

Mulino habló de chantaje. ¿Hubo eso?

El problema no es el chantaje. Es que se dejen chantajear.

Chapman dijo que todos sabíamos quién era quién. ¿Quién es quién?

Creo que está dolido porque hay gente trapeando el piso con su apellido.

¿Quién ganó y perdió con lo que pasó?

Ganó la corrupción. Perdió el país.

¿Por qué dejó la vocería y coordinación económica de Moca?

Prefiero la independencia. No puedo ser vocero de Moca y ser independiente.

¿El ego de Ricardo Lombana tiene algo que ver con la fuga de gente cercana de MOCA?

No creo que sea eso. La reconfiguración es normal después de una elección.

¿Complacido con la presencia de quien se proclamó el líder opositor?

Hizo lo correcto al darle un tiempo de gracia al gobierno. Pero yo esperaría que ya entre en mayor interacción…

El mayor error que tuvo Lombana.

En la campaña atacó mucho y Mulino, que participó menos, supo capitalizar el fuego cruzado entre los candidatos.

Si él hubiera ganado, ¿usted hubiese aceptado ser ministro de Economía?

Sí. Estaba muy comprometido con el plan. Y si no como ministro, de alguna manera estuviese participando.

¿Cómo lo está haciendo Vamos?

Van muy bien, porque están haciendo equipo, no grupo, y se están preparando.

¿En qué deben mejorar?

En no caer en las provocaciones.

¿Qué no cambiará con este gobierno?

Al paso que van, no podremos esperar muchos cambios en comparación con la administración anterior.

Martinelli es…

Sentenciado y asilado ilegalmente.

¿Y para el presidente José Raúl Mulino, qué es?

El que lo llevó a la Presidencia.

El papá de la ministra de Cultura en la Caja de Ahorros. Su opinión.

No ayuda para un gobierno que debería buscar mejorar su credibilidad.

Nombramiento de hermano y cuñado de Mulino en el servicio exterior.

No inspira confianza y sin confianza no se puede gobernar.

La comida de cada detenido, según el Ministerio de Gobierno, cuesta de $36 a $40 al día. Su propuesta.

No es justo que los panameños que no tienen medicinas ni servicios básicos le paguen la comida a los criminales de cuello y corbata. Que se lo paguen ellos.

¿Y si no se lo pueden pagar?

Que lo paguen con trabajo.

Su posición de las listas oscuras.

No discuto que hay hipocresía y discriminación, pero la estrategia del gobierno es la peor posible. No puedes amenazar a los que te van a traer inversión. Toda acción genera reacción y ya estamos viendo las reacciones a las medidas de retorsión.

¿Cuál sería una mejor estrategia?

Conocer por qué estamos en las listas, que nos dejen una tarea, la hacemos y regresamos con la tarea hecha.

¿La política está hecha para los decentes, los absorbe o los expulsa?

Hay gente que antes de entrar a la política parecía decente y cuando entra te das cuenta de que no es así.

Decisión sobre la prueba PISA.

Lo que no se mide no se puede mejorar. Y pareciera que no hay intención de eso.

Bolo Flores. ¿Mejorará algo?

Hubiese preferido a Carlos Barsallo.

Su lectura del procurador abogado del presidente.

Tampoco inspira confianza.

Su lectura de la petición de Mulino de abrir los candados y limpiar la casa.

Menos confianza aún.

¿Y su interpretación del baratillo de penas y revisión de condenas?

Aún más desconfianza.

¿A qué atribuye la ola de entregas y capturas de tantos prófugos?

Desconfianza crece geométricamente.

Conferencias de prensa de los jueves. ¿Suficiente rendición de cuentas?

No lo veo como eso, sino como una forma de conectar. Aunque no me gusta el estilo del presidente, creo que son sanas.

¿Cómo es su estilo?

Usa adjetivos innecesarios que no lo ayudan a conectar mejor con la sociedad.

¿Qué espera del debate del Seguro?

Ideas plurales, porque vimos una mesa excluyente donde no hubo ni partidos ni profesionales independientes.

¿Usted quería ir?

Yo tengo una propuesta, pero no estoy para que me tiren la puerta en la cara como se la tiraron a Felipe Argote.

¿Cuál es su propuesta?

Tomar lo mejor de lo que tenemos y eliminar lo peor de los dos subsistemas para crear un sistema único en donde la transición tenga el menor costo posible. Con creatividad y medidas no paramétricas.

Perfil Economista y magister en Finanzas con MBA. Fundador de la calificadora EB Ratings y de la firma Ernesto Bazán Training Corp, e instructor para Latinoamérica de The Organization of Risk de Certification. Fue gerente país para Moody´s y jefe de proyectos de Fitch Ratings en Perú.