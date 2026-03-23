Ernesto Cedeño explica por qué el proyecto de derecho a réplica sigue en segundo debate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto de ley que modifica el derecho a réplica en los medios de comunicación, anunció que solicitará que este lunes 23 de marzo se realice la votación en el pleno legislativo para enviar dicha propuesta de vuelta a primer debate.

El proyecto 391 fue aprobado de forma inconsulta el pasado 11 de marzo por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN). La semana pasada, cinco de los nueve miembros de esa comisión se mostraban arrepentidos y a favor de ampliar la discusión para buscar un consenso.

Cedeño, quien ya pidió que el proyecto regrese a primer debate, no sabe si en el pleno legislativo hay votos suficientes para que eso suceda. De hecho, el propio presidente de esa comisión, Luis Eduardo Camacho, quiere mantener el proyecto en segundo debate.

Ahora, Cedeño contó a La Prensa que el miércoles y jueves de la semana pasada contó “mentalmente” los votos y entendió que no tenía mayoría. Prometió intentarlo este lunes.

“Hoy pretendo presentarlo, después de incidencias... Dios mediante, y vamos a ver si tiene la aprobación de 36 diputados”, dijo.

Gremios periodísticos, dueños de medios y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo local de Transparencia Internacional) han advertido que el proyecto 391 compromete la independencia editorial y promueve la autocensura. Si fracasa el intento de devolverlo a primer debate, los periodistas solo podrían participar en segundo debate si el pleno legislativo aprueba la cortesía de sala.

El derecho a réplica ya está consagrado en la Ley 22 de 2005.

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