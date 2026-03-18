Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Ernesto Cedeño solicita devolver el proyecto del derecho a réplica a primer debate

    Mónica Palm
    Ernesto Cedeño solicita devolver el proyecto del derecho a réplica a primer debate
    El diputado Ernesto Cedeño este miércoles 18 de marzo de 2026, en una reunión con gremios y periodistas. LA PRENSA/Isaac Ortega

    El diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto de ley que modifica el derecho a réplica en los medios de comunicación, solicitó su devolución a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), una semana después de su aprobación inconsulta en primer debate.

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    Gremios periodísticos y comunicadores habían advertido que el proyecto (que lleva el número 391) comprometía la independencia editorial y promovía la autocensura.

    Cedeño comunicó su decisión este miércoles 18 de marzo, en el periodo de incidencias. Más temprano, en una reunión con representantes de los gremios y medios, se había comprometido a solicitar que el proyecto 391 regresara a la Comisión de Gobierno (de la que él no es parte) para abrir un periodo de consultas y participación ciudadana.

    La propuesta de Cedeño había perdido apoyo. Incluso cinco de los nueve diputados que habían votado a su favor en primer debate (Roberto Zúñiga, Luis Duke, Janine Prado, Jairo Salazar y Didiano Pinilla) habían cambiado de opinión. Tampoco tenía el respaldo Jorge Herrera, presidente de la AN, y del personal de comunicaciones de la propia AN y del despacho de Cedeño.

    “Si ellos [los gremios periodísticos] se sienten de alguna manera vulnerados por el hecho de que no fueron consultados, hay que darles la oportunidad y así lleve un proyecto a segundo debate que sea más robusto”, opinó Edwin Cedeño, director de Comunicación de la AN, que acompañó al diputado en su reunión con los medios.

    La iniciativa también había sido rechazada por el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión y de Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional, TI). Todos habían advertido que se produciría un retroceso en libertad de prensa e información, afectando el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

    El proponente accedió a bajar el proyecto, pero no a retirarlo. Incluso dijo a los comunicadores que pensaba que la Ley 22 de 2005, sobre el derecho a réplica, sí debía ser modificada.

    “La tutela, para mí, es poco efectiva cómo se aplica”, remarcó, aunque luego añadió que el proyecto “no está escrito en piedra”.

    Aunque Cedeño insiste que el año pasado envió notas a los gremios para solicitar su opinión al proyecto 391, los comunicadores insisten en que nunca se les avisó. La Comisión de Gobierno nunca anunció cuándo el proyecto sería discutido en primer debate. Cedeño, además, tiene mucho trato con los periodistas (incluso fue asesor del CNP), pero no les comentó sus intenciones de modificar la Ley 22.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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