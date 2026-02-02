Panamá, 02 de febrero del 2026

    EMBAJADA

    Ernesto ‘Toro’ Pérez Balladares confirma que recobró su visa a Estados Unidos: ‘Sí la tengo’

    José González Pinilla
    Ernesto Pérez Balladares. La Prensa/Gabriel Rodríguez.

    El expresidente de la República, Ernesto Pérez ‘Toro’ Balladares (1994-1999), confirmó este 2 de febrero que logró recuperar la visa estadounidense que le había sido revocada en 1999.

    “Sí, sí tengo la visa”, aseguró el exmandatario en declaraciones a la periodista Castalia Pascual, conductora del noticiario matutino de TVN.

    Explicó que fue notificado “hace un par de semanas” sobre la aprobación del documento.

    Por el momento, Pérez Balladares no tiene programado un viaje a Estados Unidos; sin embargo, adelantó que le gustaría asistir a la graduación de algunos de sus nietos que cursan estudios en dos universidades de ese país.

    Desde hace varios años, el exgobernante había manifestado públicamente que realizaba gestiones ante la embajada de Estados Unidos para recuperar su visa. “Estoy seguro de que me va a ser otorgada”, expresó en una entrevista concedida en 2018.

    En 2001, Pérez Balladares confesó en una entrevista con La Prensa que se sintió “humillado públicamente” tras la revocatoria de su visa de entrada a Estados Unidos.

    En ese entonces, reconoció que una fiscal del Departamento de Justicia investigó su presunta vinculación con el tráfico de 137 ciudadanos chinos hacia ese país, pero sostuvo que la funcionaria confirmó a sus abogados que el caso fue cerrado al no encontrarse pruebas en su contra.

