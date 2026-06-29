‘Es un proyecto inconsulto’: alcalde de Santa María sobre polémica cárcel en Divisa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El alcalde de Santa María aseguró que la administración municipal ha intentado obtener información oficial sobre la nueva cárcel, sin éxito.

El alcalde del distrito de Santa María, Iván De León, cuestionó la falta de información y consulta por parte del Gobierno Central sobre el polémico proyecto de construcción de un centro penitenciario en Divisa, en Herrera, valorado en 177 millones de dólares, y advirtió que la iniciativa se ha manejado sin participación de las autoridades locales ni de la comunidad.

De León aseguró que la administración municipal ha intentado obtener información oficial sin éxito. “El posible proyecto del Centro Penitenciario de Divisa: hicimos todo lo pertinente como alcalde; nosotros enviamos un escrito de manera formal al Ministerio de Gobierno y Justicia solicitando información, la cual no se nos ha dado respuesta”, afirmó.

El alcalde añadió que, pese a los intentos de diálogo, no ha habido acercamientos efectivos con la ministra del ramo. “Posteriormente, le invitamos a una cortesía de sala en el Consejo Municipal, a la cual tampoco asistió… y de ahí coordinamos para el 19 de junio, lo cual un día antes, a las 3 de la tarde, me llama y me dice que no puede”, relató.

El proyecto es rechazado por estudiantes y residentes de la zona. Cortesía

La incertidumbre

Según el funcionario, la visita prometida a la comunidad tampoco se concretó, lo que ha incrementado la incertidumbre local. “Nosotros, como santa marieños, estábamos esperando su visita y nunca llegó… no tenemos ninguna respuesta por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia”, sostuvo.

De León advirtió que la principal preocupación radica en la falta de consulta ciudadana y en los posibles impactos del proyecto. “Uno de los problemas más importantes es que es un proyecto que genera incertidumbre dentro de la población… no ha sido consultado por la comunidad”, señaló.

El alcalde también alertó sobre los posibles efectos ambientales del proyecto, al estar ubicado cerca de fuentes hídricas sensibles. “Imagínense que estamos al lado de dos ríos importantes, entre esos el río Santa María, un área hídrica protegida… no se puede construir cerca de estos ríos”, explicó.

A esto sumó preocupaciones de tipo social y educativo, al señalar la cercanía del proyecto con centros formativos. “Tenemos dos institutos importantes ahí… están completamente cerca del terreno donde se pretende construir la cárcel”, afirmó.

De León insistió en que la comunidad no fue consultada en ninguna etapa del proceso, ni siquiera de forma preliminar. “En ningún momento se nos consultó… nosotros nos hemos enterado como autoridad local y la población por rumores y redes sociales”, denunció.

Licitan nueva cárcel en Divisa.

La inversión

El alcalde cuestionó además la forma en que se priorizan las inversiones en el distrito, comparando la falta de proyectos locales con la magnitud del presupuesto asignado a la cárcel. “Siempre nos decían que no hay plata… ahora, de la nada, llegan 177 millones de dólares para construir una mega cárcel”, expresó.

El funcionario reiteró que Santa María aspira a otro tipo de desarrollo y no a la instalación de un centro penitenciario. “Santa María quiere proyectos que generen oportunidades y desarrollo sostenible, no que generen preocupación e incertidumbre”, afirmó, al insistir en la necesidad de diálogo con el Gobierno.

Como se recordará, siete días después de la fuga masiva de 195 reos del centro penitenciario La Joyita, el 8 de junio se publicó en el portal de Panamá Compra el pliego de condiciones para la licitación pública por 177.2 millones de dólares, destinada al diseño, construcción y mantenimiento del nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, cuya presentación de propuestas está prevista para el próximo 23 de julio.

Licitan nueva cárcel en Divisa.

El proyecto, que tendría capacidad para albergar a unas 3,000 personas privadas de libertad y cerca de 450 custodios, se perfila como una de las cuatro cárceles más grandes del país y busca aliviar la sobrepoblación de centros como La Joya y La Joyita, de donde recientemente escaparon internos vinculados a delitos de alto perfil.

En medio de la controversia, estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura han denunciado la imposición de medidas disciplinarias tras participar en protestas contra la construcción del penal, lo que ha añadido un nuevo componente social al debate en torno a la obra.