Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, nuevamente es protagonista en otro de sus ya habituales escándalos. Esta vez, una ramificación llega hasta Panamá, específicamente al Palacio de las Garzas.

El nuevo escándalo gira en torno a la construcción de 48 kilómetros de la carretera Interamericana norte, denominado Barranca- Limonal. Chaves –según publicaciones recientes de la prensa tica– presionó fuertemente para que este contrato fuera cedido a una empresa mexicana llamada Tradeco, sobre la cual pesaban serias dudas.

“Había advertencias hasta de la DIS [Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica] sobre temas de narcotráfico relacionados con uno de los socios de Tradeco, así como corrupción de la empresa”, afirmó a fiscales del Ministerio Público de Costa Rica el hoy candidato presidencial y exministro de Obras Públicas y Transporte de ese país, Luis Amador Jiménez.

Amador es testigo en una investigación por presunto peculado contra Chaves y un antiguo ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla. En su testimonio, Amador indicó que cada dos o tres días –incluso en horas nocturnas–, el presidente preguntaba si ya se le podía ceder el contrato a la constructora mexicana, el cual originalmente había ganado un consorcio que se atrasó en la obra.

“Las llamadas eran constantes. A mí me pareció curioso que mostrara un interés tan particular por el tema”, testificó el exministro. No era el único que estaba extrañado. Chaves también presionó a la hoy expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya –otra testigo del Ministerio Público–, pues Tradeco debía aportar una garantía de $18 millones o el 10% del valor de la obra, de $182 millones.

La testigo le dijo a Chaves que no podía otorgarle tal garantía a Tradeco, pero él insistió mediante reiteradas llamadas telefónicas en las que se mostró molesto por la decisión de Araya.

En las versiones de prensa del testimonio de Araya se detalla que Chaves llegó a entregarle el número telefónico del representante de Tradeco para que lo contactara y obtuviera información para analizar su caso. Chaves se molestó cuando se le dijo que no era posible, pero siguió insistiendo, al menos, entre finales de 2022 y principios de 2023.

Abogado misterioso

El exministro de Obras Públicas y Transporte también detalló la presencia de un abogado que participaba en encuentros convocados por Chaves en la Presidencia de la República, en los que se discutía la cesión del contrato del mencionado tramo de carretera a favor de Tradeco.

Era un abogado tico de 55 años, sin cargo público alguno, llamado Randall Chuken Vargas, quien acompañaba a Chaves en estas reuniones, realizadas en su despacho. En todos los encuentros sobre el tema de Tradeco siempre estuvo presente Chuken, aseguró el exministro.

“…Recuerdo al presidente dándole órdenes a Randall Chuken para que le diera el seguimiento a los temas relacionados con Tradeco y otras empresas”, añadió. Otros describen a este abogado como persona “muy cercana” al gobernante tico.

Informes del sitio digital CRHoy revelan que Chuken muestra en sus redes sociales constantes viajes a Panamá y Colombia, donde aparece con personal de la Policía Nacional de Colombia y nada menos que en el Palacio de las Garzas.

Para no ir lejos, su registro migratorio muestra que el pasado jueves, Chuken Vargas salió de Costa Rica rumbo a Panamá. Y de enero de 2023 a octubre de 2025, Chuken ha viajado a Panamá, Colombia, Canadá, Estados Unidos y México. En ocasiones, haciendo escala para llegar a otros destinos.

Investigado

El nombre de este abogado consta en un informe –de marzo de este año– de la Sección contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica como “persona de interés” en este caso, así como el vicepresidente ejecutivo del Grupo Tradeco: Yves Loustalot Laclette Macías, también dignatario en sociedades locales del mismo nombre, como Tradeco Panamá, y Tradeco Centroamérica y el Caribe.

Chuken, a su vez, aparece en Panamá en tres sociedades creadas en 2006, todas actualmente suspendidas. Se trata de Investments Oportunities, Inc., Points Pread, Inc. e Investments Goalds, Inc. En las tres Chuken aparece como dignatario: como presidente en dos de ellas y en la tercera como secretario.

Las sociedades fueron creadas el mismo día: 6 de octubre de 2006, y menos de un año después –el 22 de junio de 2007– Chuken entró en ellas como dignatario. En todas las sociedades aparece como suscriptora Teresa de Jesús Riaño Lancheros.

Dos años después de crear las sociedades, una persona con los mismos nombres y apellidos de esta última fue capturada por la Policía Nacional de Panamá en mayo de 2008 en una operación denominada “Ana”, en la que fueron decomisados 750 kilos de cocaína, junto con dos armas de fuego y un vehículo, en un edificio de la avenida Balboa.

La fotografía que muestra a Chuken en el Palacio de las Garzas no dice cuándo fue tomada, aunque fuentes costarricenses aseguran que es reciente. De lo que sí hay evidencias es de que una empresa del grupo Tradeco Infraestructura participó en la licitación –sin éxito– para la construcción del Centro de Resocialización contra el Narcotráfico, que reemplazaría las instalaciones del Centro Penitenciario de Colón. La obra, que se construiría en tres fases, tiene un costo de $86.5 millones para atender una población de unos 2 mil 600 reclusos.

Financiamientos

Randall Chuken, según el exministro Amador, le ofreció financiamiento para su campaña política; además, una oficina para cuando estuviera en campaña. Añadió que tienen “entendido de que hubo financiamiento de Randall Chuken a la campaña del presidente” Rodrigo Cháves.

La semana pasada, el medio CRHoy también informó de una reunión privada de Chuken con la también candidata presidencial costarricense Laura Fernández. Ambos se negaron a revelar el motivo del encuentro y de qué hablaron.

Chaves ha sido acusado en su país de recibir financiamiento electoral de empresas extranjeras, entre ellas, de una sociedad panameña llamada Grupo Santiago, S.A., creada en 2008, y que actualmente tiene como presidente a Roberto Batista, a Miguel Santos Gutiérrez (tesorero) y Rodrigo Hernández (secretario), posteriormente reemplazado por Armando Aparicio.

‘Estrechos lazos’

Los presidentes José Raúl Mulino y Rodrigo Chaves mantienen una estrecha relación. El primero lo visitó en los últimos días de su campaña presidencial –el 18 de abril de 2024–, junto a tres acompañantes: Félix Fallabella –primo del empresario panameño Ramón Carretero, quien estaba en el avión privado que recientemente sufrió un accidente en Maiquetía, Venezuela–, el abogado colonense Michael Soto Movilla y el financista Edilberto ‘Pecheche’ Moreno Velásquez.

Mulino no respondió un cuestionario que le envió en abril pasado este medio para conocer las razones que tuvo para interrumpir su campaña política y sus motivos para llevar a los acompañantes mencionados.

También, el pasado 23 de agosto, Chaves fue recibido con todos los honores por Mulino y sus ministros de Estado en el Palacio de las Garzas, durante una visita oficial que realizó el gobernante tico. Durante la breve visita, Chaves fue condecorado por Mulino con la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado Gran Collar, el más alto reconocimiento oficial.

Medios costarricense han solicitado a Chuken su versión de los hechos, pero se ha negado.