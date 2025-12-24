Esposa de Guillermo Ferrufino aparece en la lista de personas que serían indultadas por Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Milena Edith Vallarino Morales, esposa del exministro Guillermo Ferrufino, figura en la lista de personas que serían indultadas por el gobierno de José Raúl Mulino.

Vallarino de Ferrufino, al igual que su esposo, cumple condena por enriquecimiento injustificado. Ambos fracasaron en justificar movimientos bancarios irregulares, la compra de múltiples bienes, el pago de deudas, la apertura de sociedades y la acumulación de fondos en diversas cuentas bancarias.

El exministro de Desarrollo Social (2009-2012) y su cónyuge no lograron demostrar el origen lícito de $2,288,851, monto auditado por las autoridades y atribuido a operaciones financieras sin respaldo legal.

En una nota de prensa, el Ministerio de Gobierno informó que se publicó una lista de 484 personas privadas de libertad candidatas a recibir rebaja de pena en los próximos días, conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá.

La entidad a cargo de la ministra Ninoska Montalvo, explicó que esta publicación responde a lo dispuesto en la Ley 31 de 28 de mayo de 1998, sobre protección a las víctimas del delito, y que el listado será divulgado por tres días consecutivos en un diario de circulación nacional.

No obstante, la lista también está disponible en la página wed del ministerio

El comunicado precisa que las víctimas pueden presentar oposiciones por escrito ante la Dirección General del Sistema Penitenciario, a través del correo electrónico oposicionesdgsp@mingob.gob.pa.

De acuerdo con el artículo 184 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República decretar indultos, rebajas de pena y conceder la libertad condicional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 112 del Código Penal y el artículo 99 del Decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, que reglamenta el Sistema Penitenciario.

(Información en desarrollo)