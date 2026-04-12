Esta es la promotora y el proyecto señalados por descargar aguas contaminadas en el río Matasnillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estudio de impacto ambiental de esta obra fue sometido en julio de 2025 y aprobado en noviembre de ese mismo año por el Ministerio de Ambiente.

El Ministerio de Ambiente ordenó esta semana la paralización inmediata de un proyecto de construcción en el sector de Marbella, en el corregimiento de Bella Vista, tras detectar una descarga ilegal de aguas contaminadas que impactaba directamente al río Matasnillo.

Pero la intervención abre nuevas interrogantes: ¿cuál es el nombre del proyecto?, ¿quién es el promotor?, ¿desde cuándo contaba con aprobación? Las respuestas no están en la sanción, sino en el propio estudio de impacto ambiental avalado por la entidad, un documento que ahora cobra relevancia al revelar los detalles de una obra que, pese a contar con luz verde oficial, terminó bajo la lupa por sus efectos sobre uno de los cauces más presionados de la ciudad.

El promotor del proyecto es la sociedad The Panoramic Residences Corp., representada legalmente por Nassly Argentina de la Concepción Ruiz Sequeira, ciudadana nicaragüense, quien figura como responsable de la presentación del estudio de impacto ambiental (EIA), categoría I, titulado Moderna - 360 Urban Living; es decir, ese es el nombre del proyecto.

El estudio ambiental de la obra fue aprobado el año pasado. Cortesía

El documento fue sometido en julio de 2025 y aprobado en noviembre de ese mismo año por las autoridades ambientales, como parte del proceso requerido para el desarrollo de la obra.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de 23 niveles, distribuidos en 18 plantas destinadas a apartamentos, dos niveles de estacionamientos, un nivel de lobby, un nivel de azotea y una tapa de azotea. Se trata de un desarrollo residencial de carácter vertical, ubicado en un entorno urbano, cuya planificación fue estructurada conforme a los lineamientos técnicos exigidos para este tipo de iniciativas, según señalan los promotores.

De acuerdo con el estudio, la descripción del proyecto y el análisis del área de influencia fueron desarrollados de forma sistemática por un equipo consultor y especialistas técnicos, con el objetivo de identificar y evaluar los posibles impactos, tanto positivos como negativos, durante las fases de construcción y operación.

Las quejas

Desde que fue dado a conocer, algunos residentes de la zona manifestaron su oposición. Por ejemplo, el 31 de octubre de 2025, el representante del corregimiento de Bella Vista, César Kiamco, elevó una nota formal al Ministerio de Ambiente en la que trasladó la preocupación de residentes cercanos al proyecto Moderna - 360 Urban Living.

La entidad ambiental ordenó medidas de mitigación en la zona. Cortesía

La comunicación, dirigida a la Dirección Regional Metropolitana, adjunta un pronunciamiento de la administración del PH Torre del Pacífico A, cuyos residentes manifestaron su oposición al desarrollo por los posibles impactos urbanos y ambientales en el área inmediata.

En el documento, la junta comunal solicita a la entidad ambiental emitir una valoración urbanística conforme al Plan de Ordenamiento Territorial y la normativa vigente, con énfasis en aspectos como el uso de suelo, la zonificación, la densidad del proyecto, la disponibilidad de estacionamientos y la movilidad peatonal y vehicular. Además, pide evaluar las medidas de integración y mitigación propuestas, en medio de inquietudes sobre el cumplimiento de las disposiciones que regulan este tipo de desarrollos en una zona ya sometida a alta presión urbana.

De hecho, tras conocer que hubo contaminación esta semana, Kiamco advirtió que es fundamental determinar con exactitud el alcance del posible impacto ambiental. Indicó que, aunque la presencia de sedimentos es común en proyectos de construcción, estos deben ser manejados y tratados adecuadamente antes de su disposición en el sistema pluvial, lo que constituye el principal punto de cumplimiento.

Incumplimiento

Precisamente, una de las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental avalado en 2025 era clara: no se podían verter aguas al río Matasnillo. Esa disposición, concebida como una medida clave de protección, contrasta con la anomalía detectada posteriormente por el Ministerio de Ambiente, que identificó descargas contaminantes hacia el cauce, en aparente incumplimiento de las obligaciones impuestas al promotor del proyecto.

El río Matasnillo es una zona de gran presión urbana. Archivo

El documento ambiental establecía que todas las actividades vinculadas al desarrollo debían ejecutarse mediante metodologías y técnicas capaces de evitar cualquier afectación a las características fisiográficas del tramo del río colindante con el polígono del proyecto. En ese sentido, se exigía no alterar el caudal ni la calidad del agua, así como preservar los componentes biológicos presentes en este ecosistema urbano, considerado uno de los más presionados de la ciudad.

Además, el estudio prohibía expresamente almacenar materiales de construcción en el área del cauce, depositar desechos —comunes o peligrosos— en zonas cercanas o realizar vertidos de cualquier tipo de líquido contaminante.

A estas restricciones se sumaban otras medidas, como la obligación de mitigar el ruido y la generación de polvo durante la etapa constructiva. Todas estas disposiciones, orientadas a reducir impactos, hoy adquieren relevancia frente a los hallazgos que motivaron la intervención de las autoridades ambientales.

La inspección y citación

Además de las descargas, durante la inspección, los funcionarios del Ministerio de Ambiente de Panamá identificaron malas prácticas en el manejo de desechos y el uso de estructuras de contención inadecuadas, lo que agravaba el impacto ambiental en la zona. Ante estos hallazgos, la entidad ordenó medidas correctivas de cumplimiento obligatorio, entre ellas, la paralización total de las actividades de construcción, la limpieza del cauce afectado, el taponamiento de la conexión ilegal y la remoción y disposición adecuada de los materiales contaminantes.

La entidad informó que los responsables fueron citados para el 15 de abril de 2026 en la sede de la Regional Metropolitana, donde se les notificará el inicio de un proceso administrativo sancionador. Mientras tanto, solo podrán ejecutar labores de remediación y saneamiento en el sitio.

El caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del río Matasnillo, uno de los principales cuerpos de agua de la capital, históricamente afectado por descargas residuales, desechos industriales y procesos de urbanización desordenada.