Esta fue la reacción del diputado Jairo Salazar tras agredir a su colega Betserai Richards

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo Salazar reaccionó en redes sociales este martes 22 de julio tras la agresión que cometió ayer lunes contra su colega Betserai Richards, de la bancada Seguimos.

En su cuenta de Instagram, Salazar justificó su proceder: “Existen algunos medios que por no simpatizar conmigo me señalan sin importar los hechos y no buscan la contraparte, o sea la verdad. Hay límites que un hombre no puede tolerar, y más cuando la agresión va dirigida a lo más sagrado que tiene un ser humano. Están acostumbrados a ofender y a denigrar para luego victimizarse, en otras palabras ‘tiran la piedra y esconden la mano’”, plasmó el diputado colonense en la ‘historias’ de esta red social.

Este lunes 21 de julio, Richards denunció haber sido agredido físicamente por Salazar en medio de un altercado que expone las crecientes tensiones políticas dentro del hemiciclo legislativo.

“La promesa de ataque se cumplió, pero esta vez fue física”, expresó Richards, aún visiblemente afectado. Según su relato, el diputado Salazar se le acercó de forma inesperada y le propinó varios puñetazos mientras le gritaba amenazas, asegurando que lo iba a “buscar hasta donde lo encontrara” y sugiriendo que su vida corría peligro.

El altercado, que tuvo lugar en el salón Thelma King de la Asamblea, no solo dejó a Richards con heridas físicas visibles, sino que también levantó serias dudas sobre la seguridad interna del órgano legislativo y la tolerancia institucional hacia la violencia política.

En horas de la noche de ayer, la Asamblea, presidida por el panameñista Jorge Herrera, emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo de forma “categórica” a cualquier forma de violencia entre diputados. “Convocaremos al Comité de Ética para que se apliquen las sanciones conforme al reglamento”, indicó.