Estados Unidos ataca segunda embarcación con supuestos narcotraficantes venezolanos, anuncia Trump

El presidente Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos atacó una segunda embarcación con supuestos narcotraficantes venezolanos en el mar Caribe.

A través de la red social Truth, el presidente estadounidense informó que bajo sus órdenes las Fuerzas Militares de Estados Unidos “llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

El mandatario estadounidense indicó que “el ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales”.

Expresó que estos cárteles del narcotráfico son extremadamente violentos y representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos.

Explicó que el ataque resultó en la muerte de tres personas a las que calificó de terroristas.

“Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO!“, sentenció Trump.

Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” ante lo que considera una “agresión” del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora “más preparada” si tocara una “lucha armada”.