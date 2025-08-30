Estados Unidos movilizó el buque portamisiles Lake Erie por el Canal de Panamá rumbo al Caribe, cerca de Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hacia las 9:30 p.m. del viernes 29 de agosto, el buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie pasó por las esclusas de Pedro Miguel en el Canal de Panamá, en una travesía hacia el Atlántico panameño, para proseguir al Caribe, cerca de Venezuela.

Agencias internacionales como AP y AFP mostraron en imágenes el paso del buque identificado con el número 70, que estuvo los dos últimos días anchado en el muelle del puerto de Rodman en Panamá.

La travesía de este destructor hacia el Caribe forma parte de un gran despliegue de tropas y equipos militares estratégicos que ha lanzado el gobierno de Donald Trump, en su combate contra el narcotráfico internacional.

El Lake Erie tiene 173 metros de eslora por 10 de manga, desplaza 9,957 toneladas y tiene base en el puerto de San Diego, en California

El canal de televisión NTN24 difundió el viernes un video donde explica la presencia del buque de guerra en aguas canaleras.

Así es el USS Lake Erie, imponente lanzamisiles estadounidense que atracó en Panamá y hace parte del despliegue militar estadounidense en el Caribe en contra del Cartel de los Soles. https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/QnteSWzD7c — NTN24 (@NTN24) August 29, 2025

Horas antes de cruzar el Canal rumbo al Caribe, el buque fue visitado por el senador estadounidense Ted Cruz.

"Estando en Panamá, tuve el privilegio de reunirme con los marineros y militares estadounidenses del USS Lake Erie, que viajaban por el Canal de Panamá.Recorrí el barco, hablé brevemente sobre su misión y les deseé éxito en sus próximas tareas vitales“, escribió el senador estadounidense en su cuenta de X.

While in Panama, I had the privilege of meeting with the American sailors and service members of the USS Lake Erie, who were traveling through the Panama Canal.



I toured the ship, briefly discussed their mission, and wished them success in their upcoming vital tasks. pic.twitter.com/bXV39h7eb2 — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) August 30, 2025

Mientras sigue el despliegue estadounidense hacia el Caribe para combatir el narcotráfico y en medio de las denuncias hechas por el gobierno de Donald Trump sobre el cartel de los soles que estaría liderado por Nicolás Maduro, en Venezuela han desplegado un segundo operativo de alistamiento de las milicias bolivarianas integradas por civiles.

USS Lake Erie CG 70🇺🇸 ha completado su paso por el Canal de Panamá y ya se encuentra en la Bahía Limón, al lado de Colón, Panamá🇵🇦 dilatando su casco en las cálidas aguas del Mar Caribe.. 🌴🌴 #Panama #Colombia #Venezuela #USNAVY pic.twitter.com/BxjgAHkaqE — FlightWatcher (@Flightwatcher1) August 30, 2025

Según reportes de la agencia EFE Estados Unidos en total ha movilizado 4,000 militares, entre ellos unos 2,000 marines, además de tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), tres buques de transporte anfibio (USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale), el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino de propulsión nuclear USS Newport News.