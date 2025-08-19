Panamá, 19 de agosto del 2025

    presencia estadounidense

    Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’

    Mario De Gracia
    Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’
    A la derecha, el ministro de seguridad panameño, Frank Ábrego y el comandante del Comando Sur Alvin Hosley. Ambos presencian entrenamiento entre fuerzas panameñas y estadounidenses en la selva de la provincia de Colón. Cortesía.

    Con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y del comandante del Comando Sur de Estados Unidos de América (EUA), Alvin Hosley, se realizaron entrenamientos de “orientación en la selva” entre el 17 y 18 de agosto en la base aeronaval Cristóbal Colón, antiguo Fuerte Sherman.

    Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá este martes 19 de agosto, al detallar que se trató de un ejercicio enfocado en “habilidades de supervivencia y movilidad en entornos austeros”.

    Es la tercera visita de Hosley a Panamá en lo que va de 2025. En esta ocasión, además del entrenamiento, sostuvo reuniones con “altos líderes de seguridad panameños”, según comunicó la Embajada estadounidense.

    Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’
    Con una camisa azul, el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego. A su izquierda y vestido con uniforme militar, el comandante del Comando Sur, Alvin Hosley. Foto tomada de redes sociales: @SOUTHCOM/ Comando Sur

    De manera paralela, el Departamento de Estado de EUA precisó que, durante su estancia, Hosley visitó el buque destructor USS Sampson, desplegado posteriormente en el mar Caribe en medio de crecientes tensiones entre Washington y Venezuela, de acuerdo con el diario colombiano El Tiempo.

    La ubicación donde se tomaron las fotografías del USS Sampson difundidas por el Departamento de Estado coinciden con la panorámica de las inmediaciones de los muelles de la base panameña Vasco Núñez de Balboa, antigua Estación Naval de Rodman.

    La Prensa consultó sobre la presencia del buque estadounidense en aguas panameñas, pero el Ministerio de Seguridad (Minseg) dijo que no contaba con información al respecto. En cuanto al entrenamiento en la base de Colón, adelantó que emitiría un comunicado próximamente.

    Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’
    Foto difundida por el Departamento de Estado de EUA en el buque USS Sampson. A la izquierda, se aprecia la terminal portuaria PSA en el área conocida como Rodman, a la derecha en el fondo, el Cerro Ancón; cerca de la base del cañón del USS Sampson, al fondo, un buque en el puerto de Balboa del otro lado de la entrada al Canal de Panamá. La foto habría sido tomada con el buque atracado en la base Vasco Núñez de Balboa panameña. Tomada de redes sociales: @USAenEspanol Cuenta del Departamento de Estado de EUA en español
    Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’
    Foto panorámica sobre el área conocida como 'Rodman', donde se ubica la terminal portuaria PSA y la base Vasco Núñez de Balboa. Además, la entrada al Canal de Panamá y en la otra ribera, el puerto de Balboa. LP/Alexander Arosemena, abril, 2025.

    Las visitas de Hosley

    En abril pasado, Hosley estuvo en Panamá para una conferencia de seguridad internacional que coincidió con la firma de un memorándum de entendimiento en materia de defensa entre el secretario de Defensa de EUA, Pete Hesgeth, y el ministro Ábrego.

    Ese documento habilitó tanto la base Vasco Núñez de Balboa como la base Cristóbal Colón como puntos de apoyo para incrementar la presencia de personal militar estadounidense. Ambos países alegan que se trata de cooperación en materia de seguridad y capacitación a las fuerzas públicas de Panamá.

    El numeral 19 del memorándum en su versión en español contempla la posibilidad de que personal militar de EUA permanezca en bases aeronavales panameñas por un periodo máximo de tres años, prorrogables por otros tres. También resalta la cooperación en “desafíos de seguridad compartidos”.

    En febrero de 2025, Hosley también visitó Panamá. En esa ocasión, la agenda giró en torno a “desafíos regionales críticos”, incluida el área circundante al Canal de Panamá y lo que EUA ha descrito como una supuesta “injerencia del Partido Comunista Chino” en la vía interoceánica.

    Tensión en la región

    La más reciente visita de Hosley a Panamá, para el entrenamiento en la base Cristóbal Colón, ocurre en paralelo al despliegue de buques estadounidenses en el mar Caribe.

    Al mismo tiempo, un clima de tensión ha marcado la región tras el anuncio de una recompensa de $50 millones del gobierno de EUA por información que conduzca a la captura del gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

    Esta misma semana, el jefe del Comando Sur tiene previsto viajar a Argentina para participar en una conferencia de defensa en Sudamérica, que abordará temas de seguridad regional. Según el medio Infobae, la visita de Hosley incluirá reuniones con el jefe del Estado Mayor de Argentina, Xavier Isaac, y se extenderá durante tres días.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

