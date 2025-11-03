Estados Unidos y China felicitan a Panamá; Rubio alerta sobre ‘influencias malignas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los gobiernos de Estados Unidos y China enviaron este lunes 3 de noviembre un mensaje de felicitación al pueblo panameño con motivo de los 122 años de independencia. La comunicación oficial destacó la importancia de la fecha para la historia nacional y subrayó la continuidad de los lazos diplomáticos y comerciales con ambas potencias.

En el caso de Estados Unidos, su secretario de Estado, Marco Rubio, destacó en una declaración oficial la alianza entre Washington y la administración del presidente José Raúl Mulino, a la que calificó como clave para la seguridad hemisférica.

“Bajo el liderazgo de los presidentes Trump y Mulino, nuestras dos naciones cimentan el camino hacia un futuro más seguro y próspero”, afirmó el diplomático.

.@SecRubio: En nombre de los Estados Unidos de América, felicito al pueblo de Panamá por sus 122 años de independencia. Bajo el liderazgo de los presidentes Trump y Mulino, nuestras dos naciones cimentan el camino hacia un futuro más seguro y próspero.https://t.co/SoGvbvdUin — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) November 3, 2025

Rubio resaltó que Panamá es un socio estratégico para Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el control migratorio y la protección del Canal interoceánico. “Panamá es un líder regional en el mantenimiento de la seguridad, en el combate al narcotráfico y en la gestión de la migración ilegal, los cuales son asuntos vitales para la estabilidad de la región”, expresó.

En su mensaje, Rubio hizo referencia a los riesgos que, según dijo, amenazan los valores compartidos por ambos países. “Seguimos trabajando juntos para resistir ante aquellas influencias malignas que amenazan nuestros valores compartidos y nuestro compromiso con la libertad”, advirtió, en una alusión que diplomáticos interpretan como un mensaje indirecto sobre las tensiones políticas que mantiene Estados Unidos con China.

De hecho, en una reciente entrevista, Mulino subrayó que ha recibido información sobre presuntas amenazas de retiro de visas de ingreso a Estados Unidos a abogados, diputados y ministros, pero advirtió que Panamá “no puede ser arrastrada” a una disputa bilateral entre las dos potencias.

“Cierto es, y esa información sí la tengo, de varios, llegando una funcionaria por ahí de la embajada [estadounidense], amenazando con quitar visas”, declaró Mulino, quien no mencionó los nombres de la funcionaria ni del personal que presuntamente ha sido presionado.

El secretario de Estado concluyó su mensaje recordando que el vínculo entre Panamá y Estados Unidos es “un reflejo de los estrechos lazos que unen a nuestras naciones” desde hace más de un siglo.

Relaciones con China

La Embajada de la República Popular de China en Panamá hizo lo mismo este 3 de noviembre a través de sus redes sociales. En su comunicación, las autoridades chinas destacaron que es “un honor acompañar a Panamá en este camino de desarrollo, amistad y cooperación mutua” y señalaron que las festividades reflejan “el orgullo, la identidad y el espíritu de unidad del pueblo panameño”.

El mensaje también reconoció la historia del país y su mirada hacia el futuro, subrayando la importancia de esta celebración para reforzar los lazos culturales y diplomáticos entre ambas naciones. Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el vínculo entre China y Panamá ha crecido “con fuerza y confianza”, aseguraron en la declaración.

Junto a los panameños, la Embajadora de China en Panamá Xu Xueyuan y sus colegas se suman a la celebración de las Fiestas Patrias de la gran República de Panamá. pic.twitter.com/XZo27Poe65 — Embajada de China en Panamá (@EmbChinaPa) November 3, 2025

Según la embajada, la relación se basa en el respeto mutuo y se evidencia en la apertura de Panamá a productos, arte y gastronomía chinos, al tiempo que China valora la diversidad, la alegría y la cultura panameña.

Incluso, la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, se vistió con la pollera, nuestro traje típico nacional, como un gesto simbólico en medio de estas celebraciones.