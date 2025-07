‘Estamos abriendo caminos’: Mulino sobre regreso de Chiquita a Bocas del Toro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con la empresa bananera Chiquita Brands con el objetivo de que retome sus operaciones en Bocas del Toro, tras la suspensión temporal de actividades provocada por la crisis social que afectó a la provincia.

“Estamos abriendo caminos para que la empresa privada, Chiquita, decida retornar a Bocas del Toro y comenzar otra vez”, afirmó Mulino en una declaración este jueves 10 de julio, en la que insistió en que la situación de la región sigue siendo motivo de “preocupación constante” para su administración.

Las conversaciones están siendo lideradas por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó y, según Mulino, la próxima semana se sostendrán reuniones con altos ejecutivos de la empresa. “Si se presenta la ocasión, con el mayor gusto hablaré con ellos”, dijo el mandatario, quien adelantó que uno de sus asesores también participa en el proceso.

La meta, según explicó, es hacer viable el retorno de la transnacional, luego de las pérdidas sufridas durante las protestas por las reformas a la Caja de Seguro Social, tanto en las fincas como en el proceso de exportación de miles de cajas de banano.

Con pérdidas superiores a los 75 millones de dólares y sin condiciones que garantizaran la seguridad de sus operaciones, Chiquita abandonó progresivamente la provincia, dejando al Gobierno enfrentado a una crisis laboral y social que se tornó aún más compleja con la declaración del estado de emergencia y la suspensión de garantías constitucionales en la zona.

La carta

El presidente también reveló que recibió una carta de la diputada de Bocas del Toro, Yesica Romero, en la que se detallan múltiples solicitudes. “Prácticamente era una carta al Niño Dios”, ironizó Mulino, aunque aseguró que muchas de las peticiones ya se están atendiendo.

Afirmó que, al finalizar su jornada, enviaría la misiva a los cinco ministros que integran la comisión gubernamental designada para dar seguimiento a la situación de la provincia, con el fin de que analicen a fondo las demandas planteadas por la comunidad.

“Lo que ella plantea no es solo suyo, sino del conjunto de personas que representa en la isla y en el pueblo de Changuinola”, explicó Mulino, quien reiteró que el Gobierno está trabajando para brindar soluciones “paulatinamente” a los “graves problemas” que enfrenta Bocas del Toro.

Por ahora, el Ejecutivo no ha definido qué condiciones se pondrán sobre la mesa ni qué incentivos podrían ofrecerse a Chiquita para su regreso. “Algo pedirán, sin duda alguna”, anticipó el presidente. “Yo no te puedo anticipar en este momento, porque todavía no ha habido una mesa con ellos para ver qué piden o qué se les puede dar. Todo estará en la mesa”, concluyó.

El desempleo masivo es ahora el principal obstáculo en Bocas. Solo la paralización de la empresa bananera Chiquita Brands dejó cesantes a unos 5,000 trabajadores directos, además de los empleados de empresas proveedoras de bienes y servicios a la compañía.