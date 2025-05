‘Estamos en bancarrota’: el grito de auxilio de los comerciantes de Isla Colón

En medio del prolongado conflicto que, desde hace 37 días, mantiene bloqueadas las principales vías de acceso en Bocas del Toro, Manuel Sanjur, presidente de la Cámara de Comercio de Isla Colón, ofreció un crudo diagnóstico: “bancarrota”.

Según afirmó, los efectos económicos del cierre han devastado al comercio local, en especial al turístico, que representa el principal motor del archipiélago. “Estamos en bancarrota”, repitió con firmeza al describir una realidad marcada por la escasez, el encarecimiento de productos básicos y la falta de soluciones concretas al conflicto.

Sanjur valoró positivamente que las autoridades no hayan recurrido al uso de la fuerza contra los manifestantes, pero reconoció que el panorama no deja de ser desesperanzador. “El movimiento necesita un mártir y ellos —el gobierno— no se lo van a dar”, afirmó. Mientras tanto, los empresarios locales buscan medidas alternativas para atraer visitantes, aunque la imagen de la isla como destino seguro se encuentra gravemente afectada. “La propaganda que nos deja esta crisis es terrible”, lamentó.

Un balance de lo que fue la reunión este viernes en Chiriquí Grande y en la Isla Colon pic.twitter.com/k9yzKN61Z9 — Juan Carlos Orillac U (@JuanCOrillac) May 30, 2025

La reunión

Durante un encuentro con autoridades este viernes, Sanjur aseguró que les pidieron una semana para intentar conseguir resultados tangibles. En ese plazo, comerciantes y residentes seguirán lidiando con una economía colapsada.

Sanjur denunció, además, que Bocas del Toro es una provincia “políticamente capturada” y, junto con Darién, una de las más abandonadas del país. “Nosotros somos rehenes de una situación que no podemos resolver”, dijo al describir el sentimiento de impotencia que embarga a los empresarios y residentes del archipiélago.

La escasez de productos esenciales como comida y combustible ya se siente en la isla. Aunque los supermercados de Isla Colón aún mantienen cierto nivel de abastecimiento, los precios se han disparado. “No hay plata y los precios suben”, advirtió Sanjur, señalando que esta combinación resultará insostenible. La parálisis comercial ha alcanzado niveles críticos y, según dijo, aún no se ha podido cuantificar con precisión las pérdidas diarias, ya que muchos negocios ni siquiera están operando.

*Comisión de Alto Nivel escucha a comunidades en Bocas del Toro*



Las autoridades que integran la Comisión de Alto Nivel enviada a Bocas del Toro por el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunieron con representantes de diferentes sectores atendiendo la preocupación… pic.twitter.com/rh3X29bGNQ — Astrid Salazar (@as_salazar) May 30, 2025

Sanjur fue tajante al señalar que no tiene sentido hacer más llamados al Gobierno ni a los bananeros. “Aquí todos sabemos qué tenemos que hacer”, dijo, refiriéndose a la necesidad de aplicar la ley. En su opinión, si las normas no se cumplen, el país cae en la anarquía. “Si la ley está para no cumplirse, entonces borremos todo eso y que cada quien haga lo que le dé la gana”, expresó con indignación.

Comisión regresa el lunes

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, anunció que este lunes la comisión gubernamental designada para atender el estado de emergencia en Bocas del Toro se desplazará a Changuinola para reunirse con diversos sectores sociales. El objetivo, explicó, es diseñar un plan de reactivación económica que cuente con la participación directa de los productores locales. “El plan no viene prefabricado”, dijo Muñoz, quien aseguró que se priorizarán las compras de insumos en el propio distrito para dinamizar su economía.

La funcionaria confirmó que las operaciones de la empresa bananera Chiquita se encuentran suspendidas y que ya se iniciaron los procesos de terminación de contratos del personal restante. Aunque no precisó si se trata de un cierre definitivo, advirtió que las plantaciones se encuentran en estado de abandono, lo que podría derivar en un deterioro irreversible.

“Vamos a intentar acercarnos a los dueños esta semana para que nos digan si han tomado una decisión”, expresó. Muñoz lamentó que más de 7,000 familias estén en riesgo de perder su sustento y responsabilizó a un dirigente sindical, Francisco Smith, por no haber informado adecuadamente a los trabajadores sobre lo discutido en la mesa de diálogo.

Durante una reciente visita a Isla Colón, Muñoz describió una situación crítica: hoteles vacíos, escasa actividad económica y empresarios al borde de suspender contratos laborales. A pesar de la existencia de un corredor humanitario, la ministra reconoció que el desabastecimiento persiste y que se requiere fortalecer el envío de alimentos y medicamentos.

“Lo más urgente es comida y salud”, subrayó, indicando que el Gobierno trabaja con sus equipos regionales para presentar este lunes un plan conjunto que responda a las necesidades inmediatas de la población afectada.