Panamá, 25 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Visita

    ‘Estamos esperando el día que podamos reunirnos todos en Venezuela’, el mensaje de Ana Corina Sosa

    Henry Cárdenas P.

    De visita en Panamá, Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora María Corina Machado, le envió un mensaje de esperanza a los venezolanos que residen en el país, en medio de la crisis política, social y económica que vive la nación sudamericana.

    “A mis compatriotas venezolanos que están en Panamá les mando un abrazo enorme, todo mi cariño; sé que todos estamos esperando el día en que podamos reunirnos nuevamente en nuestra tierra Venezuela, con nuestras familias y nuestros amigos”, afirmó Sosa Machado.

    Ayer, en la Presidencia de la República, Sosa Machado participó en un encuentro con representantes de la Fundación Internacional para la Libertad, creada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y enfocada en la defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad en Iberoamérica.

    Cabe recordar que María Corina Machado fue galardonada como Premio Nobel de la Paz y en las próximas semanas recibirá la distinción en Oslo, Noruega. A este acto asistirá el presidente panameño José Raúl Mulino, quien fue invitado por Machado.

    “Anhelo ese día, que sé que se acerca muy pronto. Les mando todo mi cariño. A seguir con fuerza, que nos sigan representando aquí en Panamá, y en todas partes del mundo. Que se sigan preparando, así como lo intento yo, hacerlo todos los días, para que cuando regresemos a Venezuela la podamos reconstruir todos juntos como una nación unida”, afirmó Sosa Machado.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • Panamá asume la coordinación de la cuenca del río Sixaola, que comparte con Costa Rica. Leer más
    • Gigantes de la construcción se enfrentan por obra de $359 millones para rehabilitar dos tramos de la carretera Panamericana. Leer más
    • Meduca inicia capacitación de más de 50 mil docentes rumbo al Verano 2026. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Activan servicio exprés para emitir pasaportes en el Aeropuerto de Tocumen; tiene un costo adicional de 75 dólares. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más