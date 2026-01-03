Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de Venezuela: Edmundo González Urrutia

Edmundo González Urrutia, líder opositor de Venezuela, se pronunció este sábado 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro, confirmada por Estados Unidos luego de una operación ejecutada en Caracas. El líder opositor reapareció en un momento que calificó como “decisivo” para el futuro del país.

A través de un mensaje en la red social X, González Urrutia se dirigió a los venezolanos: “Son horas decisivas. Sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, escribió, en lo que representa su declaración más contundente desde los acontecimientos recientes.

Con la detención de Maduro, González retomaría la tarea que asumió tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que reclama haber sido electo legítimamente.

Su propuesta de gobierno se sustenta en los principios del Manifiesto de Libertad, impulsado junto a su principal aliada, la Nobel de Paz 2025 María Corina Machado.

En un contexto previo, ambos líderes habían afirmado que 2026 sería el año de la “consolidación de la libertad” en Venezuela, reiterando su compromiso con una salida democrática y ordenada tras denunciar fraude en los comicios que proclamaron a Maduro como presidente reelecto.

González ha insistido en que el país “tiene un camino posible, realista y democrático”.