Panamá, 25 de marzo del 2026

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    GASOLINAS

    Estas son algunas medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar el alza del combustible

    José González Pinilla
    Estas son algunas medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar el alza del combustible
    Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Cortesía

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció este martes 24 de marzo una serie de medidas ante el alza del precio del combustible, que está golpeando a diversos sectores de la economía del país.

    Indicó que entre las acciones se contempla la reducción estricta del uso de vehículos del Estado. También se evalúa aplicar en los próximos días un horario escalonado para los funcionarios y enviar a trabajadores de vacaciones, siempre y cuando las tengan acumuladas.

    Dijo que, por parte del sector privado, se está evaluando el teletrabajo.

    Chapman señaló que, debido a que el precio del crudo fluctúa constantemente por la guerra en Medio Oriente, próximamente se anunciarán otras medidas a tomar.

    Adelantó, además, que este miércoles sostendrán conversaciones con el sector transporte —selectivo y colectivo— para analizar la situación. En tanto, los pasajes del Metro Bus y del Metro de Panamá se mantienen. También se mantendrá el subsidio al tanquecito de gas de cocina.

    También trabajan en soluciones para contener el aumento de insumos en el sector agrícola.

    Por el momento, sostuvo, se ha creado una comisión de alto nivel encargada de evaluar la situación diariamente.

    En desarrollo...

    José González Pinilla

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