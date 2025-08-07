Panamá, 07 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ALCALDÍA DE PANAMÁ

    Estas son las dos empresas interesadas en el alumbrado navideño 2025 de la ciudad

    José González Pinilla
    Estas son las dos empresas interesadas en el alumbrado navideño 2025 de la ciudad
    Parques y avenidas serán alumbradas con motivo navideño. LP/Archivo

    Dos empresas presentaron ofertas este jueves 7 de agosto durante el acto de licitación realizado por la Alcaldía de Panamá para el alumbrado navideño en distintos parques y en las principales avenidas de los corregimientos que conforman la capital. El precio de referencia del contrato es de $2.8 millones.

    +info

    Mayer Mizrachi enciende la Navidad: preparan licitación de $2.8 millones para alumbrado

    Se trata de las empresas Daroca Group, S.A., que presentó una propuesta por $2.8 millones, y Optinework Inc., que también ofertó el mismo monto. La empresa que resulte ganadora deberá encargarse del servicio de alquiler, montaje, conexión, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones de iluminación navideña.

    Ahora, una comisión evaluadora deberá analizar ambas propuestas y verificar si cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de cargos.

    El pasado 3 de junio, el Consejo Municipal dio luz verde al alcalde Mayer Mizrachi para que procediera con la licitación.

    La Alcaldía realizó estudios de mercado para determinar el costo estimado del alumbrado y tratar de reducirlo. Solo una empresa, Disaroca, S.A., envió al municipio —vía correo electrónico— un detalle pormenorizado de los costos, incluyendo el ITBMS. Esta empresa propuso un monto de $3.2 millones.

    El municipio recordó que, en años anteriores, administraciones pasadas firmaron contratos similares. Según archivos revisados, Contraseñas Production, S.A. cobró $2.9 millones en 2022, mientras que Disaroca Group, S.A. facturó $3.2 millones en 2023.

    Parques a intervenir

    La Alcaldía ha identificado 24 espacios públicos —entre parques y avenidas— que serán intervenidos con iluminación decorativa. De estos, 18 espacios recibirán decoraciones exclusivamente con temática navideña, mediante la instalación de elementos luminosos LED, así como iluminación en follajes y troncos de árboles.

    Los seis espacios restantes contarán con una iluminación fija con temáticas específicas durante un período de doce meses, además de ser decorados durante la temporada navideña con luces en árboles.

    Entre los sitios contemplados están: Cinta Costera 1 y 2, los parques Plaza Herrera (San Felipe), Calle Uruguay (Bella Vista), Eduardo Vallarino (Betania), Parque Norte (Chilibre), Parque Villa Catalina (Don Bosco) y Parque Rotonda La Siesta (Tocumen).

    Modalidad de pago

    Los pagos al contratista se realizarán a crédito, previa validación de la Unidad Gestora del Proyecto, según el siguiente esquema: 20% de anticipo, 60% al finalizar la etapa navideña el 7 de enero de 2026, 10% por mantenimiento tras los primeros seis meses de 2026 y 10% final al 31 de diciembre de 2026

    En 2024, el alcalde Mizrachi desistió de continuar con el contrato que firmaría con el Consorcio Brillando 2024 —integrado por las empresas Festieventos, S.A. y Grupo Pompa, S.A.—, el cual contemplaba el alumbrado y el desfile navideño de la ciudad por un costo de $1,498,000.

    Posteriormente, el municipio gestionó donaciones de empresas privadas para realizar el desfile “La ciudad de las Estrellas / City of Stars” y el alumbrado.

    En 2023, el alumbrado navideño tuvo un costo de $3.2 millones, mientras que el desfile representó un gasto de $2.8 millones durante el último año de gestión del exalcalde José Luis Fábrega.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Fiscalía aún debe ubicar a 63 representantes de corregimientos investigados por peculado. Leer más
    • $89 millones: lo que generó el primer cargamento de concentrado de cobre. Leer más
    • En agosto, los jubilados de la CSS tendrán tres pagos. Conozca cuáles son. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más