Este es el perfil de la empresa panameña detrás de la criptomoneda que promovió Milei y estafó a miles de personas

El presidente de Argentina, Javier Milei, promocionó una criptomoneda que estafó a miles de personas. Se trata de $LIBRA, creada por KIP Network Inc., una empresa registrada en Panamá.

KIP Network Inc., de acuerdo con datos del Registro Público, es una sociedad anónima creada el 22 de marzo de 2024 con un capital de $1.

Sus directores, que no necesariamente son los dueños, son Cristino Guevara Salazar, quien funge como secretario; Gracieli Mariana Morales, quien ejerce como tesorera; y Carlos Alberto Weand Ortiz, quien tiene el rol de presidente.

Weand Ortiz, el presidente, está relacionado con otras nueve empresas: Rayford Solutions Inc., Foxline Technology S.A., Europort Inter Corp., Corporación Genial S.A., Citynet Express Inc., Alcide Asset Management S.A., Grupo UB Sociedad Anónima, Boskero Group S.A. y Corsiva Global Inc.

También figura como representante legal de la empresa ABC Global International, INC, de servicios financieros, finanzas y contabilidad. Aportó una dirección en el corregimiento de San Francisco.

Mientras que KIP Network Inc comparte directores y dignatarios con las siguientes empresas: Catersville Trade Company S.A., Karpark Global Inc. y Portman Export S.A.

El agente residente de la empresa es CL Registered Agents, quien, de acuerdo con la escritura pública, aceptó la designación del cargo “bajo la premisa de que no serán responsables por las acciones que puedan tomar los directores”.

La sociedad anónima tiene domicilio en la Ciudad de Panamá, exactamente en la Vía España, Torre Banco Delta, piso 6, la misma dirección de CL Registered Agents.

El CEO de la empresa que creó la criptomoneda es Julián Peh, quien se había encontrado con Milei en octubre pasado en el Foro Tech de Argentina, de acuerdo con una nota periodística de Público.

Así fue

Esta historia comenzó cuando el pasado sábado Milei publicó un mensaje en la red social X en el que resaltó un “emprendimiento privado” de un token de criptomonedas que funcionan con blockchain. Sin embargo, después lo borró y ofreció excusas, luego de informarse sobre el posible vínculo de este token con estafas virtuales.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, escribió.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



— Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

De acuerdo con la agencia EFE, el “emprendimiento” del que hablaba Milei era una ‘moneda meme’, como se le conoce en el mundo digital a aquellas criptomonedas que no cuentan con sustento económico real y se basan en capitalizar el entusiasmo que gira alrededor de un fenómeno o una persona en las redes sociales.

“¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina”, indicó horas antes Milei, mensaje que fue borrado por el mandatario.

Por su lado, la empresa a cargo del emprendimiento del que hablaba Milei, señaló en declaraciones recogidas por el diario local La Nación que el mandatario “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”.

La empresa, dueña de la criptomoneda ‘Libra’ vivió una subida en cotización luego del mensaje de Milei, pero horas después la efervescencia se desplomó.