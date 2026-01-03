Panamá, 03 de enero del 2026

    Venezuela bajo bombardeo

    Este fue el mensaje grabado de Padrino López, ministro del régimen de Nicolás Maduro

    Katiuska Hernández
    Este fue el mensaje grabado de Padrino López, ministro del régimen de Nicolás Maduro
    Ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López.

    El ministro de la Defensa del régimen de Venezuela, Vladimir Padrino López, difundió la madrugada de este 3 de enero de 2026 un mensaje grabado en redes sociales, en el que denunció lo que calificó como una “criminal agresión militar” por parte del gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano.

    En su alocución, dirigida al “pueblo heroico de Venezuela” y a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), aseguró que los ataques se produjeron durante la madrugada en Caracas, específicamente en Fuerte Tiuna, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

    Según el ministro, las fuerzas estadounidenses habrían empleado misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate, algunos de los cuales impactaron en zonas urbanas con población civil, por lo que indicó que las autoridades se encontraban recopilando información sobre personas heridas y fallecidas.

    Padrino López afirmó que Venezuela elevará una denuncia formal ante la comunidad internacional y organismos multilaterales, al considerar que se trata de una violación a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional.

    En el mensaje, el titular de Defensa rechazó la presencia de tropas extranjeras y aseguró que la acción responde a intereses “imperiales” y a la codicia por los recursos estratégicos del país.

    Asimismo, respaldó el Decreto de Estado de Conmoción Exterior y anunció que, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la FANB activará un despliegue total de sus capacidades terrestres, aéreas, navales, fluviales y misilísticas, en coordinación con los cuerpos policiales y el pueblo organizado, para la defensa integral de la nación.

    Finalmente, llamó a la unidad, la calma y la serenidad, advirtiendo que el caos y el pánico favorecen al enemigo.

