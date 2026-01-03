Este fue el mensaje grabado de Padrino López, ministro del régimen de Nicolás Maduro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de la Defensa del régimen de Venezuela, Vladimir Padrino López, difundió la madrugada de este 3 de enero de 2026 un mensaje grabado en redes sociales, en el que denunció lo que calificó como una “criminal agresión militar” por parte del gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano.

En su alocución, dirigida al “pueblo heroico de Venezuela” y a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), aseguró que los ataques se produjeron durante la madrugada en Caracas, específicamente en Fuerte Tiuna, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Según el ministro, las fuerzas estadounidenses habrían empleado misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate, algunos de los cuales impactaron en zonas urbanas con población civil, por lo que indicó que las autoridades se encontraban recopilando información sobre personas heridas y fallecidas.

Este fue el mensaje de Padrino López, ministro de defensa del régimen de Nicolás Maduro. https://t.co/Jv0CT2G3Iz pic.twitter.com/lDkUeYoot1 — La Prensa Panamá (@prensacom) January 3, 2026

Padrino López afirmó que Venezuela elevará una denuncia formal ante la comunidad internacional y organismos multilaterales, al considerar que se trata de una violación a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional.

En el mensaje, el titular de Defensa rechazó la presencia de tropas extranjeras y aseguró que la acción responde a intereses “imperiales” y a la codicia por los recursos estratégicos del país.

Asimismo, respaldó el Decreto de Estado de Conmoción Exterior y anunció que, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la FANB activará un despliegue total de sus capacidades terrestres, aéreas, navales, fluviales y misilísticas, en coordinación con los cuerpos policiales y el pueblo organizado, para la defensa integral de la nación.

Finalmente, llamó a la unidad, la calma y la serenidad, advirtiendo que el caos y el pánico favorecen al enemigo.