‘Este viaje no tiene incidencia en la política exterior del Gobierno’: canciller sobre visita de diputados a Taiwán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canciller Javier Martínez Acha restó importancia a la reciente visita de un grupo de diputados panameños a Taiwán, un viaje que generó interrogantes sobre su posible impacto en la política exterior del país.

Según el jefe de la diplomacia, el comportamiento de los diputados —aunque visto por algunos como un gesto políticamente sensible— no altera la línea oficial del Gobierno.

Martínez Acha fue enfático al señalar que el Ejecutivo no prevé repercusiones diplomáticas a raíz del viaje. Ante la insistencia de los periodistas, reiteró su posición sin titubeos: “Este viaje no tiene ninguna incidencia en la política exterior del Gobierno del presidente José Raúl Mulino”. Y al preguntársele sobre posibles consecuencias, respondió: “No, no las veo… francamente no las veo”.

Sobre la versión de que la embajadora de China había acudido a la Cancillería para sostener una reunión sobre el tema, el ministro matizó la situación y aseguró que no se trató de una reunión inusual.

Hoy nos reunimos con el canciller Lin de Taiwan, sobre diversos temas. Sobre la oficina de representación y/o comercial, salió a relucir que le hicieron una petición formal al señor presidente Cortizo y nunca le contestaron. USA, Japón y Europa, por ejemplo la tienen, dijeron. pic.twitter.com/aGWdqW2RIY — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) November 27, 2025

“Van todos los embajadores a la Cancillería muchas veces”, dijo, subrayando que la interacción con representantes diplomáticos forma parte de la rutina diaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y no está vinculada con el viaje de los diputados.

La controversia

La controversia surge porque, en 2017, Panamá rompió relaciones con Taiwán para establecer vínculos diplomáticos plenos con la República Popular China, lo que convierte cualquier gesto hacia Taipéi en un punto de fricción potencial. Como se recordará, una delegación de diputados panameños partió el pasado 23 de noviembre rumbo a Taiwán, integrada por representantes de distintas bancadas. Viajaron —entre otros— Manuel Cohen, Betserai Richards, Ernesto Cedeño, Jonathan Vega, Yamireliz Chong y Eduardo Gaitán.

La visita, patrocinada oficialmente por las autoridades taiwanesas, tiene como propósito explorar oportunidades de cooperación, inversión y tecnología. Según el diputado Gaitán, la comitiva busca “intercambiar experiencias y abrir nuevos caminos de colaboración” para su distrito y el país.

De hecho, los diputados se reunieron este jueves 27 de noviembre con la vicepresidenta de ese país, Hsiao Bi-khim, y el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-Lung.

Diputados visitan centro de tecnología sobre semiconductores en Taiwán. Tomada de redes sociales.

El encuentro con los altos funcionarios taiwaneses fue anunciado por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos y del Movimiento Otro Camino (MOCA), en su cuenta de X, cuando era la madrugada de este jueves en Panamá y cerca de las dos de la tarde en Taipéi. Además, el grupo visitó la sede de la portuaria Evergreen, que actualmente opera el puerto de Colón Container Terminal, en la costa atlántica panameña.

Por su parte, la Embajada de China en Panamá le pidió la semana pasada a los diputados que cancelaran el viaje y les instó a cesar cualquier contacto con la isla. La embajadora incluso envió mensajes por WhatsApp a los legisladores transmitiendo esas advertencias, según pudo conocer este medio.

Esa actuación también fue motivo de malestar en la Cancillería panameña, que emitió un comunicado rechazando “injerencias” en asuntos internos por parte de misiones diplomáticas.