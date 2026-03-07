Estos fueron los anuncios de Donald Trump en la Cumbre Escudo de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Trump anunció una coalición militar contra carteles, una nueva doctrina de seguridad hemisférica, posibles acciones militares contra narcotraficantes. Panamá firmó el acuerdo regional contra narcotráfico, carteles y migración ilegal.

Desde el lujoso hotel y resort Trump National Doral Miami en la Florida, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una nueva alianza regional para combatir el crimen organizado y defendió el uso del poder militar para enfrentar a los carteles de droga durante su discurso en la Cumbre “Shield of the Americas” Escudo de las Américas.

Las frases que marcaron la jornada:

“En este día histórico nos unimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que amenazan nuestra región”, declaró Trump al presentar la Coalición Contra los Carteles de América.

El mandatario aseguró que el acuerdo incluye la cooperación de varios países del hemisferio y contempla acciones contundentes contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar la fuerza militar letal para destruir los carteles y las redes terroristas”, afirmó.

Trump también señaló que los carteles representan una amenaza directa para la seguridad del continente.

Durante su intervención, el presidente estadounidense afirmó que su gobierno está dispuesto a apoyar militarmente a los países que lo soliciten.

“Usaremos misiles. Si quieren que usemos un misil, son extremadamente precisos. ¡Boom! Directo a la habitación. Es el final de esa persona del cartel”, aseguró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), sosteniendo un documento junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña (i), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar (i), y el presidente de Panamá José Raúl Mulino (c-arriba), este sábado, en Miami. EFE/ Presidencia de Paraguay

Trump también señaló que la violencia de los carteles tiene un punto central en la región.

“Debemos reconocer que el epicentro de la violencia del cartel es México”, afirmó ante un auditorio lleno de presidentes en los que faltaba justamente la de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien no fue invitada a la exclusiva cita.

El presidente también hizo referencia al Canal de Panamá al hablar del liderazgo regional y de decisiones históricas de Estados Unidos.

“Me encanta ese canal. Creo que fue el mejor negocio en la historia. Lo compró por un dólar”, dijo Trump en referencia al acuerdo mediante el cual Estados Unidos entregó el canal a Panamá.

Luego agregó: “Jimmy Carter… uno de nuestros presidentes… lo compró por un dólar. No puedo dormir por ese negocio”.

Más adelante, el mandatario mencionó el canal dentro de lo que llamó una nueva doctrina estratégica para el hemisferio occidental.

“No vamos a permitir influencia extranjera hostil en esta hemisferia. Eso incluye el Canal de Panamá”, afirmó.

Trump reiteró además que su gobierno ha reforzado la seguridad fronteriza y aseguró que las políticas migratorias de su administración han reducido el tráfico de drogas.

“A través de asegurar nuestra frontera y desmantelar a traficantes y smugglers, redujimos el fentanilo que entra por nuestra frontera en un 67%”, sostuvo.

Durante el discurso también criticó a administraciones anteriores.

“Joe Biden fue uno de los peores presidentes en la historia de nuestro país”, dijo, y añadió que “Barack Hussein Obama fue un terrible presidente, un gran divisor”.

El mandatario afirmó que su gobierno ha tomado acciones en América Latina, incluyendo Venezuela.

“En una operación de precisión que nadie había visto, nuestras fuerzas entraron y sacaron al dictador Nicolás Maduro”, recordó la incursión militar del 3 de enero de este año en Caracas.

Según Trump, tras esa operación Estados Unidos trabaja con un nuevo liderazgo en el país sudamericano.

“Estamos trabajando con el nuevo gobierno de Venezuela y están haciendo más dinero ahora que nunca”, señaló sobre su alianza con el gobierno de Delsy Rodríguez.

Trump también anunció un acuerdo económico con ese país.

“Hemos llegado a un acuerdo histórico de oro con Venezuela para facilitar la venta de oro venezolano y otros minerales”, afirmó.

Sobre Cuba, el presidente estadounidense aseguró que el país atraviesa una crisis profunda.

“Cuba está al final de la línea… está en sus últimos momentos de vida de la manera en que es ahora”, declaró.

Trump insistió en que su administración no permitirá la influencia de potencias extranjeras en el hemisferio occidental.

“No vamos a permitir influencia extranjera hostil en esta hemisferia”, afirmó.

En la parte final del evento, Trump cedió la palabra a su secretario de Estado, Marco Rubio.

Antes de hacerlo, el mandatario habló sobre la importancia de la traducción en la diplomacia internacional.

“Los intérpretes son muy importantes. Si tienes un mal intérprete, puedes tener grandes problemas”, dijo.

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una “ventaja lingüística” sobre él, dado que habla español y lanzó un comentario polémico.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, declaró provocando las risas de algunos asistentes.

Rubio, al iniciar su intervención, bromeó sobre su dominio del español y aseguró que podía actuar como traductor.

“Creo que soy un buen intérprete”, afirmó el secretario de Estado antes de dirigirse a los asistentes.

Trump concluyó señalando que la nueva coalición busca fortalecer la seguridad regional.