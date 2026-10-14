Estos son los países y organismos que ayudan a Panamá tras el terremoto

Panamá aún cuenta los damnificados del terremoto de 7.5 que sacudió con fuerza a Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. En medio de la emergencia, el país ha recibido dos tipos de ayuda.
La primera se desplaza en camiones, aviones y helicópteros hacia las comunidades afectadas. La segunda figura en documentos y comunicados de prensa.
Este martes 13 de octubre, en conferencia de prensa, los ministros Felipe Chapman, y José Ramón De Icaza hablaron sobre el apoyo internacional.
“Hasta el momento nuestra estimación es que no tendríamos que acceder a esos recursos de financiamiento, porque con los recursos no reembolsables o donaciones de estas instituciones se podría cubrir las necesidades que tenemos”
Washington, el socio más visible
Estados Unidos es el actor con más presencia. Según explicaron los ministros, Washington destinó un paquete de donaciones de hasta $5 millones para cubrir necesidades urgentes.
Además, desplegó un equipo técnico que trabaja con personal de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y con ingenieros de instituciones públicas para evaluar la estructura de hospitales, centros de salud, escuelas y otros edificios públicos.
Helicópteros Chinook del Comando Sur, llevan alimentos, agua y equipos a comunidades que quedaron aisladas. Unos 20 especialistas estadounidenses en búsqueda, rescate y evaluación de estructuras inspeccionan hospitales, iglesias y edificios públicos.
El embajador Kevin Marino Cabrera anunció además más de 30 toneladas de insumos canalizados a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se trata de 2,500 cobijas, 2,500 mosquiteros, 500 lonas y 200 carpas familiares.
La meta es atender a unas 12,000 personas en las cuatro provincias.
A eso se suman 17 camiones de carga pesada entregados al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), valorados en $2.1 millones y con capacidad de entre 10 y 25 toneladas cada uno.
“La reconstrucción no tiene colores políticos. Esto es una tarea de todos”.
Con la mirada en la infraestructura
Durante la tarde de ayer martes, Venezuela envió una delegación de 34 profesionales, acompañados por viceministros, para evaluar escuelas, centros de salud, carreteras y puentes. Empezarán por las zonas más golpeadas.
México, por su lado, envió personal técnico especializado para ayudar a las autoridades locales a revisar el estado de la infraestructura.
El vecino Costa Rica envió una misión médica de emergencia. El equipo llegó este miércoles y lo dirige el médico Hugo Madrigal. Trae tres módulos. Uno para atender mujeres embarazadas, otro para recién nacidos y uno de apoyo logístico, además de plantas eléctricas y equipo médico.
“En este momento ellos nos han solicitado a nosotros, al Gobierno nacional, (…) que le pasemos cuáles son las necesidades más apremiantes"
Este personal trabajará en el hospital Cecilio Castillero, de Chitré, y en el Joaquín Pablo Franco Sayas, de Las Tablas. De acuerdo con Madrigal, el equipo está certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estará en Panamá durante al menos siete días.
Lo que ya está en el terreno
Parte de la ayuda ya está en la península de Azuero. ACNUR movilizó 16.8 toneladas de suministros de emergencia desde su depósito en Panamá. Se trata de tiendas de campaña, mantas, mosquiteros y utensilios de cocina.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó 16 carpas al Ministerio de Salud para que los centros de salud impactados por el desastre sigan atendiendo; dos ya funcionan en el hospital San Miguel Arcángel.
Mientras que Israel donó agua a los habitantes de Playa Venao, en Los Santos.
La Cruz Roja aporta primeros auxilios, apoyo psicosocial y evaluación de necesidades. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, brinda apoyo técnico para coordinar la respuesta sanitaria.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), en tanto, instala tres unidades móviles de almacenamiento y trabaja para restablecer las comunicaciones por satélite en Tonosí.
Desde Asia, Corea del Sur anunció un aporte de $300 mil en ayuda humanitaria. China, en tanto, donó un lote de suministros al Sinaproc, en apoyo a las labores de rescate y socorro, “como muestra de solidaridad con el personal de la institución”.
Préstamos
La CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donó $250 mil para agua, alimentos y artículos básicos. Pero también habilitó una línea de crédito contingente de hasta $50 millones para reconstruir infraestructura pública.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofreció $500 mil no reembolsables y puso a disposición hasta $300 millones de un crédito contingente para desastres que Panamá ya tenía firmado.
El impacto del terremoto del 9 de octubre sigue creciendo. Según las primeras estimaciones de Unicef, unas 38,000 personas necesitan asistencia humanitaria, entre ellas 8,300 niños, niñas y adolescentes.
Hay al menos 600 centros educativos oficiales, 1,250 viviendas y 90 edificios gubernamentales afectados, además de daños en vías, puentes y servicios básicos.