CAF dona $250,000 a Panamá y ofrece $50 millones tras el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF anunció una donación de $250,000 a Panamá para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias tras el fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre.

Además de la donación, la entidad informó que puso a disposición del Gobierno panameño $50 millones mediante su línea de financiamiento para desastres naturales, recursos que podrían utilizarse para apoyar la respuesta a la emergencia y la recuperación de las zonas afectadas.

“Hoy acompañamos al pueblo de Panamá que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción”, señaló Sergio Díaz-Granados Guida, presidente ejecutivo de la entidad.

Según CAF, el apoyo se coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y busca contribuir tanto a la atención inmediata de la emergencia como a los esfuerzos posteriores de recuperación y reconstrucción.

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras. LP Elysée Fernández

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que más de 100 réplicas han seguido al terremoto de magnitud entre 7.5 y 7.7 que sacudió este viernes el sureste del país.

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