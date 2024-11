Estos son los requisitos técnicos de las laptops que quiere comprar el Meduca

One Laptop Per Child

La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha descalificado reiteradamente a quienes cuestionan el “convenio de cooperación” que firmó en septiembre pasado con la fundación estadounidense One Laptop per Child (OLPC), para la compra directa de 654 mil computadoras portátiles por $241.7 millones.

En una reciente entrevista televisiva, Molinar calificó las críticas como “pataletas” de un diputado —cuyo nombre no precisó— y de los medios de comunicación que han informado sobre el convenio con OLPC, la compra directa y las burlas a la Ley de Contrataciones Públicas de 2006.

“De verdad que hay gente que tiene el alma podrida en este país y no lo puedo decir de otra manera. El negocio vale más que el desarrollo de nuestra juventud”, dijo en Next Tv.

Molinar ha defendido la compra directa a OLPC, alegando que el precio dado por la fundación es 51% más bajo que aquel que se ofrece en el mercado y en un convenio marco que está en el portal electrónico Panamá Compra.

Invocando la Ley de Transparencia de 2002, La Prensa preguntó a Molinar cómo son las computadoras de la fundación. La ministra respondió el pasado 17 de septiembre, detallando las especificaciones técnicas.

No obstante, Molinar no ha explicado cómo obtuvo la propuesta de OLPC, una organización que no opera en Panamá. Indicó que no conoce a nadie de la fundación ni es su “favorita”.

Según indicó tanto a La Prensa como a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, no pudo publicar una licitación en Panama Compra porque las computadoras se encuentran entre los productos que compra el Estado a través del convenio marco.

La funcionaria no ha revelado los nombres ni los montos propuestos por las empresas locales que presentaron sus cotizaciones al Ministerio de Educación (Meduca).

Por lo pronto, Molinar comprometió $63 millones del presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal de este año, para adquirir la primera tanda de computadoras personales. De ese millonario monto, la comisión legislativa de Presupuesto aprobó un traslado de $45.4 millones.

El primer desembolso será para cubrir el costo de producción y envío de 107,123 computadoras portátiles para estudiantes y 54,000 para los docentes de séptimo a duodécimo grado, según destaca el convenio. El transporte de estos equipos a las diferentes regiones del país será asumido por el Meduca y no está contemplado en los $241.7 millones del convenio con OLPC.

Un proveedor de computadoras consultado por La Prensa indicó que “las laptops con el procesador i3 es el más débil de Intel, mientras que el i5 es pensado para trabajo de oficinas”. La fuente consideró que, si el Meduca hubiese divulgado su intención de adquirir 654,000 computadoras, “habría obtenido buenos precios localmente y con promoción de mochilas”.

Molinar, en cambio, optó por la compra directa, aunque la misma no ha sido autorizada por el Consejo de Gabinete, como exige la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas en el país.

Dicha norma, en su artículo 2, numeral 6, establece que “le corresponderá al Consejo de Gabinete la evaluación y aprobación de las contrataciones mediante procedimiento excepcional, que sobrepasen los $3 millones”.