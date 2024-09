EU niega el 8% de visas a los panameños; ¿qué tan cerca está el país de obtener la exención de ese requisito?

Escuchar audio noticia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer este jueves 19 de septiembre que Estados Unidos (EU) rechaza el 8% de las solicitudes de visa presentadas por panameños para ingresar a ese país.

El mandatario abordó el tema durante su conferencia de prensa semanal, en respuesta a la consulta de un ciudadano sobre por qué Panamá no tiene “un trato recíproco” con EU, como es el caso de Chile, país cuyos ciudadanos pueden ingresar sin necesidad de visa.

Mulino recordó que, en 2013, durante la gestión del Global Entry, un mecanismo aduanero que permite la entrada expedita a viajeros preaprobados y de bajo riesgo, preguntó sobre el programa de exención de visas o visa waiver, y en ese momento le respondieron que “íbamos bien” y que el Global Entry era “un buen paso”.

Añadió que le informaron que, para otorgar la exención de visa, se toma en cuenta, entre otros factores, el porcentaje de visas denegadas a los solicitantes. “Cuando un país está por debajo del 3%, se le concede esa exención. En ese momento estábamos en el 4%. Averigüé y actualmente estamos por encima del 8%”, explicó.

Mulino también indicó que este tema forma parte de la agenda bilateral entre ambos países. “Es un asunto delicado, ya que en Estados Unidos se utiliza este tipo de políticas para combatir delitos, intercambiar información y detectar el terrorismo. Los tiempos no son los más propicios para abrir las puertas de EU, pero entiendo que es importante, sobre todo para la comunidad panameña, en particular la empresarial, que viaja con frecuencia a ese país y a la que no le convendría tener que tramitar una visa”, añadió.

Sin embargo, adelantó que, en su momento, propondrá un avance en las gestiones: que los controles migratorios se realicen en Panamá. “Se pasaría la migración en el aeropuerto de aquí y uno entraría a EU como en un vuelo local”, explicó.

El presidente prometió abordar este tema con el Departamento de Seguridad de EU.

En 2013, cuando Mulino era ministro de Seguridad Pública de Panamá, se implementó un convenio de cooperación entre ambas naciones que permitió la puesta en marcha del Global Entry.

El próximo lunes 23 de septiembre, la vicecónsul de la embajada de EU. en Panamá, Perla Fernández, presentará la nueva plataforma y explicará los pasos para obtener visas de entrada a dicho país.