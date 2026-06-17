Exalcalde Fábrega defiende el Mercado de Chilibre y responde a los cuestionamientos del contralor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Como se recordará, la semana pasada Flores ordenó una auditoría forense relacionada con este proyecto, licitado en 2022 cuando Fábrega era alcalde.

El polémico exalcalde perredista del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, rompió el silencio y salió al paso de las declaraciones formuladas por el contralor, Anel Flores, en torno al proyecto del Mercado Periférico de Chilibre, una obra que vuelve al centro del debate público por presuntos sobrecostos.

Como se recordará, la semana pasada Flores ordenó una auditoría forense relacionada con este proyecto, licitado en 2022 cuando Fábrega era alcalde, y subrayó lo siguiente: “Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre. Los números no cuadran: más de 11,500 dólares por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo”.

No obstante, a través de un pronunciamiento oficial, Fábrega defendió la legitimidad de la obra, calificándola no como una decisión personal o discrecional, sino como una respuesta planificada a las necesidades apremiantes de los residentes de Panamá norte, área que comprende los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres y Alcalde Díaz.

Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre

Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo.

Por eso ordenamos una auditoría forense inmediata. Cada dólar de los panameños se fiscalizará — Anel Bolo Flores (@AnelBoloFlores) June 12, 2026

La justificación

El propósito central del mercado, según detalla el exburgomaestre, era impulsar la economía regional y permitir que miles de familias panameñas tuvieran acceso directo a productos de la canasta básica. En cuanto a la transparencia del proceso, el exalcalde enfatizó que la contratación y ejecución de la obra siguieron estrictamente los mecanismos institucionales previstos por la ley.

Fábrega aseguró que el proyecto fue sometido a licitación pública a través de la plataforma PanamáCompra, evaluado por las autoridades competentes y sujeto a todos los controles administrativos y financieros que rigen la contratación pública en el país.

El proyecto arrancó en 2022 con la administración de José Luis Fábrega. Archivo

También subrayó que toda la documentación que respalda la gestión del mercado —incluidos actos administrativos, informes técnicos, fianzas y pagos autorizados— reposa en expedientes oficiales listos para su revisión.

Ante ello, el exalcalde manifestó su total disposición para colaborar con cualquier auditoría formal, siempre que esta sea técnica, objetiva y se mantenga apegada a los hechos documentados, en lugar de basarse en especulaciones.

No obstante, expresó su preocupación por la difusión de conclusiones o “insinuaciones públicas” sobre presuntas irregularidades antes de que concluya una investigación debidamente sustentada. En su defensa, hizo un llamado al respeto del debido proceso y de la honra de los funcionarios, argumentando que la fiscalización estatal es esencial, pero debe ejercerse con responsabilidad y objetividad en el manejo de la información.

Finalmente, Fábrega reafirmó su tranquilidad respecto de su gestión al frente de la Alcaldía de Panamá, reiterando que actuó dentro del marco institucional establecido. El comunicado concluye indicando que la transparencia exige investigación y que la justicia exige pruebas, y expresa su confianza en que una evaluación técnica revele la realidad del proyecto.

El proyecto del mercado periférico de Chilibre tiene un costo de $12.8 millones. Elysée Fernández

Este intercambio también adquiere una dimensión política. Fábrega no solo fue alcalde de la capital entre 2019 y 2024, sino que actualmente ocupa la primera vicepresidencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y, aunque ha evitado confirmar una candidatura, tampoco ha descartado futuras aspiraciones electorales. Flores, por su parte, militó durante años en las filas del PRD y, pese a las especulaciones sobre un eventual salto a la arena política, tampoco ha cerrado la puerta a posibles proyectos electorales.

La cronología

La construcción del Mercado Periférico de Chilibre arrancó formalmente el 28 de septiembre de 2022, cuando la administración del entonces alcalde José Luis Fábrega entregó la orden de proceder para la ejecución del proyecto. La obra fue adjudicada al Consorcio Bioecológica Servicios y Alquileres, con una inversión cercana a 11.9 millones de dólares y un plazo de ejecución inicialmente estimado en 13 meses.

El cronograma original contemplaba que la infraestructura estaría lista en 2023; sin embargo, debido a retrasos en la ejecución, la fecha de culminación fue ajustada y se proyectó su entrega para finales de 2024. A pesar de estas modificaciones, el proyecto aún no ha sido concluido y continúa en fase de ejecución.

El diseño del mercado contempla alrededor de 50 módulos destinados a la venta de frutas, vegetales, carnes, mariscos, productos de panadería, dulcería y otros alimentos de consumo diario. También incluye espacios para abarroterías, locales de servicios, áreas verdes, estacionamientos y zonas gastronómicas orientadas a la promoción de la comida típica panameña, como parte de un complejo comercial y comunitario más amplio.

El mercado periférico de Chilibre debió ser inaugurado a mediados de 2024 pero no fue así. Elysée Fernández

La limpieza

Ante la situación de una obra aún inconclusa, el plan de inversiones del Municipio de Panamá para 2025 contempló recursos destinados al mantenimiento del Mercado Periférico de Chilibre. En total, se asignaron 35,000 dólares para labores de limpieza y desinfección del recinto, además de 2,000 dólares para servicios de fumigación.

Asimismo, el presupuesto incluyó una partida de 159,500 dólares para la recolección y disposición final de los desechos generados en el mercado, según lo establecido en el Acuerdo N.° 294, publicado en la Gaceta Oficial. Estos recursos forman parte de los gastos previstos para una infraestructura que aún no ha entrado en operación.

Durante la administración del exalcalde José Luis Fábrega (2019-2024), el Municipio de Panamá impulsó la licitación y adjudicación de al menos cinco mercados públicos y periféricos como parte de su estrategia de modernización de la red de abastos de la capital, en un contexto político marcado por su intento de reelección.

Entre los proyectos más relevantes figuraron los mercados de Chilibre, San Felipe —como parte de la ampliación del Mercado San Felipe Neri—, Pueblo Nuevo, Pacora y Alcalde Díaz.