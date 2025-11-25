Excandidatos cuestionan a Mulino y coinciden en que su confesión en Costa Rica debe investigarse

Exclusivo Suscriptores

Al menos cuatro de los seis excandidatos presidenciales que compitieron contra José Raúl Mulino en mayo de 2024, hoy presidente de la República, reaccionaron a sus recientes declaraciones en Costa Rica, en las que afirmó que “prendería el país” si no lo dejaban correr en la contienda electoral pasada.

La mayoría coincide en que la candidatura de Mulino fue ilegal desde su origen y que su advertencia, ahora divulgada, confirma las presiones políticas que marcaron el proceso previo a las elecciones, lo cual debe investigarse.

Como se recordará, las elecciones generales de 2024 se disputaron entre siete aspirantes a la Presidencia. Además de Mulino, postulado por Realizando Metas, la contienda reunió a Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino; Martín Torrijos, del Partido Popular; Rómulo Roux, abanderado de la coalición Cambio Democrático–Panameñista; y José Gabriel Carrizo, candidato del PRD. A ellos se sumaron dos aspirantes por la libre postulación: Zulay Rodríguez y Maribel Gordón.

La verdad duele, pero es la verdad. Se la recuerdo nuevamente: a usted la presidencia se la regalaron. Su candidatura era ilegítima, como ilegítima es su presidencia. Y claro que llegó hipotecado a la silla, pues se la debe a Martinelli, Carrizo y a Benicio, quienes articularon… — Ricardo Lombana (@RicardoLombanaG) November 22, 2025

Uno de los primeros en reaccionar fue Lombana, quien respondió con dureza a las declaraciones del mandatario. “La verdad duele, pero es la verdad”, escribió, antes de afirmar que a Mulino “la presidencia se la regalaron” y que tanto su candidatura como su mandato son “ilegítimos”.

Sostuvo que el ahora presidente llegó “hipotecado” al poder gracias a una articulación política entre Ricardo Martinelli, expresidente entre 2009 y 2014; José Gabriel Carrizo, exvicepresidente entre 2019 y 2024; y el diputado perredista Benicio Robinson, para presionar a la Corte Suprema y al Tribunal Electoral, instituciones que —según Lombana— sabían que la postulación era ilegal.

Agregó que, a cambio, Mulino garantizó impunidad a exgobernantes y otros favores, lo que, en su opinión, lo convierte en parte del “sistema corrupto”. “El papel hipócrita de víctima no le queda bien”, concluyó, llamándolo a respetar a los panameños y a recapacitar.

Graves declaraciones

También se manifestó Torrijos, quien calificó como “graves” las declaraciones del presidente y advirtió que revelan no solo los ya conocidos pactos de impunidad, sino también presiones y amenazas ejercidas —según dijo— para influir en el Tribunal Electoral durante el proceso que lo llevó al poder.

Las declaraciones del Presidente Mulino son graves.

Ya se conocía de los pactos de impunidad, y ahora admite que también llegó al poder mediante amenazas y presiones al Tribunal Electoral.

Su autoritarismo e intolerancia solo debilitan nuestra democracia.

Tanto el Tribunal… — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) November 22, 2025

El político sostuvo que la actitud “autoritaria e intolerante” del jefe del Ejecutivo debilita las bases de la democracia panameña y exigió que tanto el Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia ofrezcan una explicación pública ante la gravedad de lo señalado.

Mientras tanto, Gordón recordó que, desde 2024, advirtió que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral habían provocado un proceso electoral “cargado de irregularidades e ilegalidades” al admitir una candidatura que —según sostuvo— no cumplía con los requisitos legales.

Señaló que las recientes declaraciones de José Raúl Mulino, en las que afirma haber amenazado a los magistrados del Tribunal Electoral con “prender el país por las cuatro esquinas” si no lo dejaban correr, confirman la ilegalidad del proceso que lo llevó a la Presidencia.

¿Delito?

Afirmó que lo dicho por el mandatario en Costa Rica constituye un delito que debería ser investigado, pero que las instituciones “no actúan” y se comportan como “cómplices de la ilegalidad”. Para Gordón, la actitud autoritaria de Mulino y su disposición a admitir la ilegitimidad de su postulación evidencian la profunda crisis institucional que atraviesa el país.

He pensado mucho esta reacción. Los que hoy se rasgan vestiduras, editorializan y hablan de amenazas al TE, son los mismos que directa o indirectamente no querían que mi candidatura fuera viable. Tuve que defenderla contra todo un sistema montado y poderoso que no descansa aún.… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 22, 2025

Finalmente, Rodríguez calificó de “ridículas” las declaraciones del mandatario y recordó que, a su juicio, Mulino llegó al poder gracias al respaldo de Ricardo Martinelli y a una campaña que “engañó al pueblo con el cuento del chen chen”.

Se intentó obtener una versión de Roux al respecto, pero no hubo respuesta. Tampoco Carrizo se ha referido al tema. Por ahora, el debate permanece abierto en el ámbito político y ciudadano.