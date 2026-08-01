Exdirector del Consejo de Seguridad condenado por los ‘pinchazos’ es asesor del Ministerio de Gobierno

Se trata de un contrato de servicios profesionales por un monto total de $59,833 y una vigencia de 11 meses y 29 días, comprendida entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Gustavo Adolfo Pérez, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), condenado a 50 meses de prisión por el caso de los ‘pinchazos’, fue contratado por el Ministerio de Gobierno como “asesor en el despacho superior”.

La contratación consta en documentos que reposan en la Contraloría General de la República. Se trata del contrato de servicios especiales No. 002-2026, por un monto total de $59,833.33, en el que se detalla que el acuerdo fue suscrito por un periodo de 11 meses y 29 días, comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

El monto pactado representa un pago promedio cercano a $4,986 mensuales. Los documentos disponibles en la Contraloría detallan la contratación y el periodo de ejecución, pero no especifican las funciones particulares, entregables o resultados asociados a la asesoría brindada a la institución.

La ministra de Gobierno es Dinoska Montalvo, la cual ha estado envuelta en varias polémicas.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno. LP/Elysée Fernández

Los vínculos

Esta no es la primera vez que Pérez aparece públicamente vinculado al actual Gobierno. El pasado martes 31 de marzo, acompañó a la nueva directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, durante una visita a las instalaciones del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, una semana después de que el albergue reportara la evasión de un grupo de adolescentes. La mitad de los evadidos continúa en paradero desconocido.

“Hemos traído a un asesor en temas de seguridad para que inspeccione el área y nos indique cuáles son las medidas que debemos tomar para poder proteger y asegurar, y así controlar el tema de las evasiones”, dijo en ese momento Cárdenas en un video divulgado por la Senniaf en redes sociales.

La directora de Senniaf, Lilibeth Cárdenas, con su asesor Gustavo Pérez (Der.), exdirector del CSN. Foto tomada de @senniafpanama

Posteriormente, la Senniaf eliminó el video en el que aparecía la directora junto a Pérez y emitió un comunicado en el que aseguró que no existía ningún “vínculo laboral” con él.

Procesos judiciales

Pérez mantiene condenas por la interceptación no autorizada de comunicaciones desde el CSN y por posesión ilegal de armas, sanciones que incluyen, además de la pena de prisión, la inhabilitación para ejercer funciones públicas. También tenía una condena de 10 años de prisión por peculado relacionado con la pérdida de una máquina pinchadora; sin embargo, fue absuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en abril de 2025.

En julio de 2024, poco después de la toma de posesión de José Raúl Mulino como presidente de la República, Pérez apareció junto al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, durante un recorrido por las oficinas centrales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En esa ocasión, varias fuentes informaron que Pérez había presentado documentos para aspirar al cargo de director de Bienes Aprehendidos del MEF. Finalmente, ese nombramiento no se concretó.

Gustavo Pérez, durante su visita al MEF en 2014. Tomado de @FocoPanamá

El caso de los ‘pinchazos’ volvió a la actualidad luego de que Ronny Rodríguez (“Didier”) y William Pittí (“Guillermo”), dos antiguos agentes del CSN, se entregaran a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) después de permanecer 11 años prófugos. Ambos serán enjuiciados por los espionajes políticos y por peculado.

Por estos hechos, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue investigado y juzgado en dos ocasiones; en una fue declarado no culpable y en la otra fue absuelto.

Además de dirigir el CSN, Pérez fue jefe de la Policía Nacional. Ambos cargos los ocupó por designación de Martinelli, durante cuyo gobierno Mulino se desempeñó como ministro de Seguridad.