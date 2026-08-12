Exfuncionario de la Alcaldía golpeado por la Policía Municipal lleva ocho días hospitalizado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La comuna capitalina estima que el pago de su prima de antigüedad sale en unos seis meses.

Alberto Llerena, el exfuncionario de la Alcaldía de Panamá que resultó herido en la cabeza durante una trifulca con agentes municipales en el edificio Hatillo, en medio de una protesta por el pago de prestaciones laborales, sigue en el hospital.

Así lo confirmó Yaritza Llerena, hija del exfuncionario herido, quien añadió que su padre continúa en el Hospital Santo Tomás, ocho días después de los hechos ocurridos en la sede del municipio.

Explicó que permanece en la sala de trauma, luego de la cirugía a la que fue sometido por el fuerte golpe que recibió en la cabeza.

La hija del exfuncionario también señaló que la Alcaldía de Panamá aún no le ha pagado la prima de antigüedad.

“Fue hoy martes (11 de agosto) a preguntar y me informaron que aún no harán efectivo el pago”, sostuvo.

La Alcaldía, por su parte, confirmó que la Dirección de Recursos Humanos atendió a la hija de Llerena y le informó que ya se tramita el pago de las vacaciones acumuladas y la prima de antigüedad.

“Se le explicó que le corresponden 15 meses de salario. El señor Llerena solicitó la prima de antigüedad el pasado 20 de julio de 2026, es decir, aún no ha transcurrido un mes”, indicó la Alcaldía.

La entidad informó este martes que el trámite puede demorar aproximadamente seis meses.

Policía Municipal debe ser creada por ley

El debate en torno a la creación de la Policía Municipal, mediante un acuerdo del Consejo Municipal, y su rol tras los hechos ocurridos el pasado lunes 3 de agosto, cuando el exfuncionario Llerena resultó herido, sigue sobre el tapete.

Para Jaime Abad, abogado y exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), la Constitución es clara: los servicios de policía en el país deben ser creados mediante una ley y no a través de un acuerdo municipal, como ocurrió con la conformación de la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.

Abad se refiere al artículo 310 de la Constitución, que establece que “...la Ley organizará los servicios de policías necesarios, con mandos y escalafón separados”.

Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, durante un entrenamiento de la Policía Municipal. Foto: @Mayer en X

El Consejo Municipal de Panamá, a solicitud del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales —creado para custodiar parques, mercados y bienes del municipio— en una estructura con rangos de tradición policial y militar, como cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor.

A juicio de Abad, lo que corresponde es aprobar una ley que permita crear policías municipales en distintos distritos, entre ellos Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján, Colón, David y Boquete, ante el incremento de la criminalidad.

“Debidamente reglamentados, los servicios de policía no riñen ni compiten entre sí. Por el contrario, cubren mayor territorio y se incrementa la presencia policial en nuestros barrios y espacios públicos”, comentó.

El Acuerdo 162, aprobado por el Consejo Municipal el 17 de junio de 2025 y mediante el cual se creó la Policía Municipal, fue demandado por inconstitucional por el Ministerio de Seguridad Pública y por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca).

Sobre este tema, el presidente José Raúl Mulino también se ha manifestado. El mandatario expresó su rechazo a la creación del nuevo cuerpo de seguridad y pidió que “se tumbe”.