Exigen al alcalde Mayer Mizrachi explicar gasto en asesores y publicidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Alcaldía de Panamá informó que responderá a la solicitud dentro del plazo establecido por la ley.

Una solicitud formal para que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, entregue información detallada sobre la contratación de asesores, la suspensión de obras por supuesta falta de fondos y el gasto en contratos de publicidad fue presentada este miércoles.

La petición fue interpuesta por el ciudadano Freddy Pittí, quien sustentó que su acción está amparada en el artículo 41 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas ante los servidores públicos, así como en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, conocida como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Entre los puntos solicitados, Pittí pidió un informe técnico-financiero que sustente la “falta de presupuesto” alegada por el municipio para justificar la suspensión del proyecto de Renovación Urbana de la Calle 50, señalando que esta explicación debe contrastarse con el superávit reportado por la Tesorería Municipal.

Además, solicitó detalles sobre la contratación de una empresa para servicios de publicidad por un monto aproximado de $1.4 millones, así como información que permita confirmar o descartar versiones difundidas sobre la presunta contratación de 16 asesores, con salarios que oscilarían entre $3,000 y $6,000.

Pittí también reclamó explicaciones sobre un reciente incidente que, según indicó, afectó la transparencia del portal institucional, al impedir temporalmente el acceso público a los datos de la planilla municipal.

¡Petición de Acceso a la Información Pública presentada!



La @Panamaalcaldia tiene 30 días calendario para responder a 11 aspectos relacionados al nombramiento de 16 asesores, millones en contratos con publicitarias, cancelación de obras urgentes y gestión municipal.



Es una… pic.twitter.com/lv6D9WlHXG — Freddy Pitti (@freddypitti) April 22, 2026

De acuerdo con el solicitante, el objetivo del recurso es garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información y promover la integridad en el manejo de los fondos públicos.

‘Hay contradicciones entre el discurso y los números’

Pittí, en entrevista con La Prensa, aseguró que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se están administrando los recursos del municipio, especialmente ante cuestionamientos surgidos en distintos sectores.

“Esta herramienta que nos proporciona la Constitución y la Ley 6 de Transparencia nos permite, desde la ciudadanía, tomar acciones para entender qué está sucediendo en esta Alcaldía, que lamentablemente no ha tenido la capacidad de transparentar información después de una serie de cuestionamientos”, afirmó.

Sostuvo que existen contradicciones entre el discurso de austeridad esgrimido por la administración municipal y los datos financieros divulgados por la Tesorería.

“Por un lado hay una narrativa de que no hay presupuesto para proyectos urgentes como la calle 50, mientras por otro lado se habla de ingresos históricos y se destinan millones a contratos de publicidad y asesorías”, cuestionó.

Pittí agregó que la intención de la petición es conocer el estado real de las finanzas municipales y si existe una estrategia clara de gestión, señalando además la importancia de fortalecer la coordinación con las juntas de desarrollo local.

“A nadie le conviene que a la Alcaldía le vaya mal, pero los ciudadanos merecemos saber cómo se están gestionando nuestros fondos”, sostuvo.

Alcaldía responde

Por su parte, la Alcaldía de Panamá informó que responderá a la solicitud dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia, que contempla 30 días calendario, con posibilidad de prórroga.

“Esta solicitud de información se responderá de acuerdo a los términos establecidos en la ley”, reiteró.

Sin embargo, adelantó que varias de las afirmaciones del peticionario no serían precisas, particularmente en lo relacionado con la cantidad de asesores y los montos de publicidad.

Desde la Alcaldía aseguran que la cifra correspondiente a publicidad no asciende a $4 millones, sino a aproximadamente $1.2 millones.