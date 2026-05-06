‘Existen empresas en un archivador’: diputado Gaitán apunta a Polymarket y promueve la ley de sustancia económica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

‘Empresas como estas que solamente existen en papel, en un archivador, no producen mayor beneficio a la economía local, no tienen una oficina, no tienen empleados o colaboradores y tampoco generan gastos en la República de Panamá´, dijo el diputado de Vamos.

Polymarket, el mercado de predicciones con criptomonedas valuado en $15 mil de dólares, figura registrado en Panamá pero no tiene oficinas, empleados ni operaciones reales en el territorio.

Ese es precisamente, según el diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, el tipo de empresa que el proyecto de ley de sustancia económica busca obligar a tener una presencia real en el país.

Gaitán fue directo: “empresas como estas que solamente existen en papel, en un archivador, no producen mayor beneficio a la economía local, no tienen una oficina, no tienen empleados o colaboradores y tampoco generan gastos en la República de Panamá”.

Le puede interesar: Cómo Polymarket elude restricciones, mientras crecen sus apuestas desde Panamá

La plataforma trasladó su base legal a Panamá en 2022, después de que los reguladores estadounidenses le impusieron una multa de 1,4 millones de dólares por operar sin licencia.

Pero, en una visita a la dirección registrada ante las autoridades panameñas, en el piso 21 de la Torre 1000 de Oceanía Business Plaza en Punta Pacífica, se pudo constatar que allí opera únicamente las oficinas del bufete García de Paredes Abogados.

No dieron razón de Polymarket ni de Adventure One QSS Inc., la sociedad panameña con la que opera la plataforma.

La dirección que aportó Polymarket como su oficina corresponde a la firma de abogados García de Paredes.

Una ley dirigida a las multinacionales

El proyecto, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, apunta de manera específica a las compañías con presencia en dos o más países. “El tema de la sustancia económica está quirúrgicamente dirigido a las empresas multinacionales”, precisó Gaitán.

La norma, de acuerdo con el diputado, tampoco afectará a las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), el régimen especial bajo el cual operan en Panamá más de un centenar de corporaciones con presencia física real.

Eduardo Gaitán, diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Cortesía/AN

“Las empresas multinacionales o SEM que operan aquí tienen toda la sustancia del mundo. Tienen oficinas, tienen empleos formales y empleos bien pagados dentro de la República de Panamá. Están excluidas; no es el objeto del proyecto de ley”, aclaró el diputado.

proyecto de ley de sustancia económica (código fiscal)

Seis años en las listas grises

El trasfondo del debate legislativo es la permanencia de Panamá en las listas grises de la Unión Europea, un estigma que el país carga desde 2020 y que tiene consecuencias tangibles para sus ciudadanos y empresas en el exterior.

Gaitán reveló que tiene programada una reunión vía Zoom con asesores que acompañaron a Costa Rica en su proceso de salida de esas mismas listas.

“Costa Rica, que también estuvo dentro de las listas grises, salió en tan solo seis meses. Ya Panamá vamos para seis años”, contó el diputado de San Miguelito. El objetivo es replicar las modificaciones al régimen fiscal costarricense que abrieron la puerta a su exclusión.

Polymarket, cuyo valor se calcula en unos $15,000 millones, trasladó su base a Panamá tras ser objeto de escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses. / Reuters

“Es importante asesorarse de las personas que ya han podido hacer modificaciones en los regímenes fiscales para que nos ayuden a que Panamá, después de seis años de esta lucha, finalmente pueda salir de las listas grises”, añadió.

Gaitán también aludió a la dimensión reputacional del problema, que va más allá de los números. “Cada persona que ha viajado al extranjero sabe que en el extranjero a Panamá lo conocen por Roberto Durán, pero también por los Panama Papers. Creo que es importante que el país limpie su nombre y su reputación internacional.”

Debate abierto a todos los sectores

La Comisión prevé un proceso de consulta amplio antes de avanzar con cualquier votación. Gaitán informó que convocó a gremios, empresas y ciudadanos a presentar propuestas o expresar sus posiciones.

“Estamos buscando que la comisión juegue su rol de buscar todas las opiniones, todos los actores que quieran venir a proponer modificaciones, a emitir su opinión. Los vamos a recibir en el auditorio Carlos Titi Alvarado, desde el próximo lunes 11 de mayo a las 9:30 a.m. y lo que buscamos es que todos puedan tener una voz y que aquí en la Asamblea al final sea tomada en cuenta”, manifestó.

El debate se da en un contexto en que Polymarket, pese a su escasa presencia física en el país, procesó más de 8.000 millones de dólares en apuestas solo en abril pasado, según datos de la firma The Block, un volumen ocho veces mayor al del mismo período del año anterior.

La plataforma mantiene su prohibición de operar con usuarios estadounidenses por el acuerdo de 2022, aunque sigue accesible en Panamá sin ninguna restricción.