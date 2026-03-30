Exministro y exdiputado Luis Ernesto Carles renuncia al Partido Panameñista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El opositor Partido Panameñista sufrió otra baja. Luis Ernesto Carles, exministro de Trabajo y exdiputado, renunció a esa organización política.

“Tuve la esperanza en la posibilidad de una renovación auténtica”, dijo en una nota con fecha del 27 de marzo y divulgada este lunes.

Según Carles, esperaba que los cambios que anhelaba fueran suficientes para posicionar una voz con empatía social, pero el “intento fue infructuoso ante el sectarismo y el conflicto”.

Aseguró que quienes lo conocen saben que incursionó en la política con el compromiso de promover derechos y una justicia social incluyente, en consonancia con su formación humana e ideológica, situación que, a su juicio, no se refleja en la directiva actual, elegida en noviembre pasado.

Dijo que el desgaste que invade a las organizaciones políticas tradicionales no es casual ni culpa de factores externos o de campañas mediáticas; muy por el contrario, es producto de la constante desconexión con la realidad social de la gente y de no haber ejercido roles precisos en momentos puntuales.

Después de un profundo análisis y reflexión, tomé la decisión de renunciar al Partido Panameñista. pic.twitter.com/ZmMRNbtQQA — Luis Ernesto Carles (@LE_CarlesR) March 30, 2026

En enero de este año, el exrepresentante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, y el exministro y exdiputado Melitón Arrocha renunciaron al partido, en medio de diferencias con la cúpula actual.

Tanto Bermúdez como Arrocha aseguraron en su momento que el partido no está haciendo un verdadero rol de oposición.

El Partido Panameñista sufrió una de sus peores derrotas en las elecciones del 5 de mayo de 2024, cuando la alianza Por un Panamá Mejor, Lo Bueno Viene —que postuló a Rómulo Roux como candidato presidencial y a José Isabel Blandón como su compañero de fórmula— quedó en cuarto lugar.

Tras esa debacle, el colectivo realizó unas internas y se renovó en noviembre pasado: Jorge Herrera, diputado y presidente la Asamblea Nacional ganó la contienda frente a su adversario Carlos Raúl Piad, de la corriente que dirige la expresidenta Mireya Moscoso.