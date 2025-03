Explosión en termoeléctrica de La Chorrera revive años de conflictos y denuncias

La termoeléctrica Pan Am Generating Ltd., ubicada en el corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera, ha sido centro de controversias desde su instalación en 1999. En sus más de 25 años de operación, ha enfrentado denuncias por contaminación, protestas ciudadanas y procesos judiciales por supuestos daños ambientales. El último episodio de esta historia se escribió el pasado sábado 15 de marzo cuando una explosión en uno de sus transformadores provocó un apagón a nivel nacional, hecho que revivió el debate sobre la seguridad de la planta y su impacto en la comunidad.

Los inicios y las primeras críticas

De acuerdo con documentos del Registro Público, el presidente de Pan AM Generating Limited es Luis José Kafie. Mientras que Gabriel Alexis Bonett González, figura como gerente general.

Desde su entrada en operación en 1999, la termoeléctrica de Pan Am Generating Ltd. comenzó con una capacidad de 96 megavatios, utilizando búnker C como combustible. Sin embargo, su funcionamiento pronto generó inquietud entre los residentes del área debido a las emisiones contaminantes y el impacto ambiental.

2014: La ampliación que encendió las alarmas

En 2014, la empresa propuso una ampliación para aumentar su capacidad a 156 megavatios con la instalación de tres nuevos motores de 20 megavatios cada uno. La iniciativa provocó una fuerte oposición de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, que organizó protestas y denunció posibles riesgos para la salud. Los manifestantes alegaban que el incremento en el uso de búnker C podría agravar la contaminación del aire.

2015: Denuncias legales y detenciones

En 2015, el abogado Donaldo Sousa presentó una denuncia penal contra la planta por presuntos daños ambientales y afectaciones a la salud de los residentes. Como prueba, se presentaron exámenes médicos realizados en Estados Unidos que mostraban supuestos niveles de contaminación superiores a lo permitido. Ese mismo año, el conflicto escaló cuando nueve miembros de la coordinadora fueron detenidos tras bloquear el paso de un generador hacia la planta.

Procesos judiciales

En 2017, el Primer Tribunal Superior rechazó un amparo de garantías solicitado por la empresa, lo que permitió la continuidad del proceso judicial en su contra. Un año después, el Ministerio Público solicitó el llamamiento a juicio de Aldo López, entonces representante legal de Pan Am Generating Ltd., por delitos contra el ambiente. Las investigaciones revelaron incumplimientos en el estudio de impacto ambiental, incluyendo la construcción de chimeneas y tanques de almacenamiento sin los permisos requeridos.

En 2021, la Autoridad de los Servicios Públicos solicitó la apertura de un proceso administrativo sancionador a la compañía por posible incumplimiento de normas vigentes en materia de electricidad, diligencia que generó le una sanción a la empresa de $10 mil.

2025: Explosión y apagón nacional

El 15 de marzo de 2025, una explosión en un transformador de la planta termoeléctrica provocó un apagón generalizado en el país a las 11:40 p.m. El suministro eléctrico comenzó a restablecerse progresivamente desde la una de la madrugada en provincias como Chiriquí, Veraguas y parte de la capital. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente y evaluar medidas para prevenir situaciones similares en el futuro.