Panamá, 19 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALTO

    Expresidente del PP, Daniel Brea, cambia de tolda política: se inscribe en MOCA

    José González Pinilla
    Expresidente del PP, Daniel Brea, cambia de tolda política: se inscribe en MOCA
    Daniel Brea, expresidente del PP (rojo), Ricardo Lombana, presidente de MOCA, y José Luis Dejuane, excandidato a alcalde de La Chorrera por el PP. Cortesía

    Daniel Brea, expresidente del Partido Popular (PP), saltó de tolda. La tarde de este martes 19 de mayo se inscribió en el Movimiento Otro Camino (MOCA), colectivo liderado por el excandidato presidencial Ricardo Lombana.

    “Hoy cierro un capítulo que marcó mi vida”, dijo Brea. Durante un pequeño acto, fue recibido por Lombana, presidente de MOCA.

    Brea militó durante 38 años en el PP, antes Partido Demócrata Cristiano (PDC). Fue electo presidente del partido para el periodo 2020-2025.

    “No ha sido una decisión fácil. No se trata de un simple cambio. Es una decisión que nace de la reflexión, de la memoria y, sobre todo, de mi compromiso con Panamá”, añadió el dirigente político.

    Aseguró que los tiempos cambian y sostuvo que MOCA representa lo que muchos panameños están buscando: “coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, presencia en la calle y una lucha firme por la dignidad de nuestra gente”.

    También se inscribió en MOCA José Luis Dejuane, excandidato a alcalde de La Chorrera por el PP.

    Expresidente del PP, Daniel Brea, cambia de tolda política: se inscribe en MOCA
    Carta de Daniel Brea.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Gobierno iniciará registro de viviendas y áreas forestales que podrían ser impactadas por el tren Panamá-David. Leer más
    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido por un tribunal de Oklahoma. Leer más
    • Amador: 28 años de concesiones incumplidas, litigios y omisión estatal. Leer más
    • La industria de cruceros busca personal en Panamá, conozca los requisitos. Leer más
    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más