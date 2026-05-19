Expresidente del PP, Daniel Brea, cambia de tolda política: se inscribe en MOCA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Daniel Brea, expresidente del Partido Popular (PP), saltó de tolda. La tarde de este martes 19 de mayo se inscribió en el Movimiento Otro Camino (MOCA), colectivo liderado por el excandidato presidencial Ricardo Lombana.

“Hoy cierro un capítulo que marcó mi vida”, dijo Brea. Durante un pequeño acto, fue recibido por Lombana, presidente de MOCA.

Brea militó durante 38 años en el PP, antes Partido Demócrata Cristiano (PDC). Fue electo presidente del partido para el periodo 2020-2025.

“No ha sido una decisión fácil. No se trata de un simple cambio. Es una decisión que nace de la reflexión, de la memoria y, sobre todo, de mi compromiso con Panamá”, añadió el dirigente político.

Aseguró que los tiempos cambian y sostuvo que MOCA representa lo que muchos panameños están buscando: “coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, presencia en la calle y una lucha firme por la dignidad de nuestra gente”.

También se inscribió en MOCA José Luis Dejuane, excandidato a alcalde de La Chorrera por el PP.