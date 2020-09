Expresidente Martinelli le mete un ‘cocorrón’ al comunicador Mauricio Valenzuela

INCIDENTE

El expresidente Ricardo Martinelli admitió, este sábado 5 de septiembre, en su cuenta de Twitter que le metió “un cocorrón” al comunicador Mauricio Valenzuela.

Estaba buscando una comida en delivery y con todo y que les ofrecí comida a los acosadores, fui agredido, filmado y acosado por un Señor que se dedica a fastidiar, por eso le tube que apartar defendiéndome y le di su cociorron, este tambié trato de romper el vidrio del carro. [sic]

Por su parte, Valenzuela explicó a este medio que a las 5:00 p.m., recibieron una denuncia de que el exmandatario se hallaba en el restaurante bar La Morena, ubicado en Pueblo Nuevo, con un grupo de personas, por lo que acudieron al lugar.

FocopMENTE - Martinelli en La Morena pic.twitter.com/7XBXLv3HYa — Foco (@focopanama) September 6, 2020

Las personas comenzaron a salir cubriéndose el rostro y una hora después salió Martinelli, dijo Valenzuela.

En un video, de Foco Panamá, se observa cuando Martinelli sale del local y le dice al comunicador, quien transmitía en directo, “aquí está la comida... quieres comida? come, come”. Usted pueden abrir restaurantes así por así?, preguntó Valenzuela. “Yo vine a buscar un delivery”, le respondió el expresidente.

Valenzuela asegura que luego de ese intercambio de palabras, Martinelli trató de tirarle los patacones encima, pero de repente le dio un puñetazo en la cara, e inmediatamente comenzó un forcejeo con los escoltas del SPI que acompañaban al exmandatario.

Al preguntarle a Valenzuela si el golpe fue fuerte dijo: no, yo creo que no sabe pelear.

Luego del incidente Martinelli acudió a la Fiscalía de Atención Primaria del Área Metropolitana, con su abogado Roniel Ortiz, para presentar una denuncia contra Valenzuela por vigilancia y seguimiento sin autorización.

En una transmisión en vivo en rede sociales, el expresidente dijo “si no hubiese andado con el delivery le entro a puñete”. “Yo me defendí de un acosador de un tipo que me estaba siguiendo”.