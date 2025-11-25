Facción del Molirena presenta recurso para tumbar reformas al estatuto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una facción del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) que adversa al actual presidente de ese partido, Francisco “Pancho” Alemán, presentó este martes 25 de noviembre un recurso de nulidad contra las reformas a los estatutos de esa organización política, al considerarlas “ilegales”.

El recurso fue presentado por el abogado Arturo González Baso, quien dirige el grupo, junto a Guillermo Ríos Valdés, José Manuel Torres y Elia López de Tulipano.

Fueron recibidos por el abogado del partido. “Este recurso es para que el presidente (Alemán) deshaga lo que, violentando el estatuto y por encima de la voluntad de los convencionales, hicieron al presentar reformas al estatuto que nunca fueron aprobadas por los convencionales”, dijo González Baso.

En el recurso, el grupo “Molirenas en Acción” pide que se declaren nulas las reformas a los estatutos del partido efectuadas en mayo de 2023.

De acuerdo con los demandantes, en octubre se publicó un boletín electoral con la resolución N° 69 del 26 de octubre de 2023, en la que se oficializa la aprobación de las reformas y adecuaciones de los estatutos del Molirena.

En dicha resolución se indica que fue en mayo de ese año cuando la cúpula del partido presentó ante la Secretaría General del Tribunal Electoral (TE) las modificaciones, las cuales fueron avaladas en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional celebrada el 25 de enero de 2023.

El grupo pidió constancia oficial de esta reunión. Sin embargo, las actas no aparecen.

En una respuesta de la Secretaría General del TE, se indicó que los documentos solicitados no fueron recibidos por el ente electoral y que debían pedirlos directamente al partido.

En septiembre de 2025, el secretario general del Molirena, Miguel Fanovich, exdiputado entre 2019 y 2024, emitió una carta notariada señalando que no disponía de las actas de la última convención nacional.

Por ello, consideran que los cambios deben anularse.

González Baso, quien pide una renovación de la cúpula, señaló que el presidente del partido promovió estas reformas para que cualquier elección solo pueda realizarse en convenciones ordinarias, es decir, cinco años después de la escogencia de la directiva actual.

“Antes, la directiva podía ser cambiada en convenciones ordinarias o extraordinarias. Entonces, tenemos que mamarnos a Pancho Alemán hasta el 2028, a pesar de que él es responsable de la derrota electoral de mayo de 2024, donde solo sacamos 7 mil votos”, expresó.