    LUTO

    Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias

    Redacción de La Prensa
    Álvaro Alfredo Arias Arias.

    El abogado Álvaro Alfredo Arias Arias falleció este lunes 29 de diciembre, a los 70 años de edad, informaron sus familiares.

    Arias Arias padecía desde hace varios años una enfermedad degenerativa.

    Cursó estudios en la Universidad de Georgetown y fue socio fundador de la firma de abogados Arias, Alemán & Mora, desde 1987.

    A lo largo de su trayectoria profesional, se desempeñó como director en la Compañía Panameña de Aviación, S.A., la Empresa General de Inversiones, S.A., BG Trust, Inc., Banco General (Overseas), Inc., Industria Nacional de Plásticos, S.A., Punto Aparte Publicidad, S.A., y en Grupo Financiero BG, S.A., cargo que ocupó desde 2014.

    Asimismo, trabajó como director en General de Seguros, S.A., y como asociado en la firma Galindo, Arias & López.

    Casado con Ángela de Diego de Arias y su hermano es Ricardo Alberto Arias Arias, exembajador de Panamá ante las Naciones Unidas y fundador y expresidente de Corporación La Prensa.

    Las honras fúnebres serán en la Parroquia San Lucas, Costa del Este, este martes 30 de diciembre a las 11:00 a.m.

    La Junta Directiva de Corporación La Prensa expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares y allegados.

