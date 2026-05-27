Fallece el exrepresentante y dirigente político, Joaquín Vásquez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Partido Revolucionario Democrático confirmó el deceso del exrepresentante de Ancón y director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal.

Joaquín Vásquez Ramírez, exrepresentante de Ancón, dirigente político y director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal, falleció este miércoles.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la secretaria general del Partido Revolucionario Democrático, Balbina Herrera, quien expresó públicamente sus condolencias y destacó su trayectoria dentro del colectivo político.

“Hoy despedimos a un dirigente, parte de la juventud, profesional y gobierno local de la ciudad; miembro de nuestro partido. Perteneció a una generación que siempre estuvo presente en cualquier circunstancia… Hasta siempre Joaquín Vásquez Ramírez”, manifestó Herrera.

Vásquez fue representante del corregimiento de Ancón y también aspiró a una curul como candidato a diputado por el circuito 8-8. Dentro del ámbito político fue reconocido como un seguidor del modelo torrijista de visión de Estado, manteniendo una participación activa en temas vinculados a la soberanía nacional, la memoria histórica y la defensa del legado canalero.

En los últimos años se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal, desde donde decía buscar la preservación de los hechos históricos relacionados con la Gesta del 9 de enero de 1964.

Su voz fue se dejaba escuchar usualmente en los actos conmemorativos, debates públicos y espacios de reflexión sobre el significado histórico del sacrificio de los mártires del 9 de Enero.

La partida de Joaquín Vásquez genera reacciones en círculos políticos y entre organizaciones vinculadas a la defensa de la historia canalera, donde era reconocido por su participación activa en la vida pública panameña.