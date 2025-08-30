Panamá, 30 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LUTO

    Fallece Francisco Carreira, exprecandidato presidencial

    Mario De Gracia
    Fallece Francisco Carreira, exprecandidato presidencial
    Francisco Carreira consultado por medios de comunicación. Archivo.

    El abogado y político, Francisco Carreira, falleció durante la noche de este viernes 29 de agosto, de acuerdo a fuentes cercanas a sus familiares y amistades.

    Carreira tenía 76 años y era conocido como Paco. Fue precandidato presidencial por la libre postulación de cara a la Elección General de 2024.

    En el plano profesional, egresó de la Universidad de Panamá como abogado y fue doctor en derecho por la Universidad de Notre Dame.

    Asimismo, se desempeñó como abogado internacionalista y fundó su propia firma, Carreira Pittí, especializada en temas marítimos. Además, fue profesor universitario en universidades panameñas y estadounidenses.

    Carreira fue un asiduo entrevistado de medios de comunicación para abordar diversos temas en el plano jurídico e internacional.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • ¿Quién administrará los nuevos puertos? El Canal de Panamá prepara licitación abierta. Leer más