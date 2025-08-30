Fallece Francisco Carreira, exprecandidato presidencial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El abogado y político, Francisco Carreira, falleció durante la noche de este viernes 29 de agosto, de acuerdo a fuentes cercanas a sus familiares y amistades.

Carreira tenía 76 años y era conocido como Paco. Fue precandidato presidencial por la libre postulación de cara a la Elección General de 2024.

En el plano profesional, egresó de la Universidad de Panamá como abogado y fue doctor en derecho por la Universidad de Notre Dame.

Asimismo, se desempeñó como abogado internacionalista y fundó su propia firma, Carreira Pittí, especializada en temas marítimos. Además, fue profesor universitario en universidades panameñas y estadounidenses.

Carreira fue un asiduo entrevistado de medios de comunicación para abordar diversos temas en el plano jurídico e internacional.