Fallece hijo del magistrado Cecilio Cedalise en apartamento de San Francisco

El hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, falleció este sábado en un apartamento ubicado en calle 66 de San Francisco.

La víctima, identificada como Cristian Antonio Cedalise, de 38 años, fue encontrada en circunstancias que causaron conmoción entre familiares y residentes del sector.

Al lugar se presentaron funcionarios del Ministerio Público para adelantar las investigaciones.

De acuerdo con los primeros informes, no se observaron signos de violencia en el cuerpo ni evidencias de que la seguridad del inmueble hubiera sido vulnerada.

Las diligencias forenses buscan precisar las causas del deceso.

Fuentes oficiales informaron que Cristian Cedalise padecía complicaciones renales y respiratorias.

Según se conoció, cuando su madre llegó al sitio aún presentaba signos vitales e intentó auxiliarlo, pero finalmente falleció en el lugar. El caso se mantiene bajo investigación del Ministerio Público.

En 2019, el nombre de Cristian Antonio Cedalise volvió a ocupó los titulares tras un incidente en Arraiján, cuando las autoridades le encontraron un arma de fuego dentro de su vehículo luego de una acalorada discusión con un agente de seguridad de una oficina municipal.

No era la primera vez que se veía envuelto en una controversia: cuatro años antes, en 2015, ya había provocado reacciones en redes sociales al difundir fotografías en las que posaba junto a otro joven portando pistolas calibre nueve milímetros.

Había salido del sistema penitenciario tras una detención en 2020 y, mientras intentaba retomar su vida, enfrentaba un reto adicional: la espera de un trasplante de riñón que necesitaba para mejorar su salud, lo cual nunca se concretó.

Al cierre de esta nota, las autoridades confirmaron que el deceso de Cristian Antonio Cedalise obedeció a causas naturales, de acuerdo con los primeros informes oficiales emitidos tras las diligencias en el lugar.