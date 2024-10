Familiares en el poder: el debate por el nombramiento del hermano del presidente Mulino

Escuchar audio noticia

La defensa del presidente José Raúl Mulino sobre el nombramiento de su hermano, José Javier Mulino Quintero, como embajador en Portugal enciende el debate. Voces como las del excandidato presidencial Ricardo Lombana, la del diputado independiente Betserai Richards, y la del exdiputado Juan Diego Vásquez, se suman al coro que cuestiona el hecho.

Desde el pleno legislativo, Richards fue directo: “Nepotismo”. “Más allá de que sea el canciller [Javier Martínez Acha] quien nombre a los embajadores, el jefe del canciller es el presidente, y eso se llama nepotismo. Me parece una hipocresía que el presidente Mulino haya criticado a la rectora de la Unachi (Etelvina de Bonagas) justamente por lo mismo, por nombrar familiares, y ahora nos estamos convirtiendo en la burla al nombrar al hermano del presidente en una embajada como la de Portugal...”, argumentó.

Nepotismo: Presidente Mulino nombra a su hermano como embajador de Portugal. pic.twitter.com/RgaRbmRZuC — Betserai Richards (@Betseraitv) October 24, 2024

Algo similar planteó Lombana en su cuenta de X: “Decir que vienes a cambiar todas las viejas prácticas de la política corrupta, de la política que se repartía el pastel, porque esa plata que han despilfarrado es del pueblo, para luego venir y designar a tu hermano como embajador en Portugal y a tu cuñado en Japón, es absolutamente contradictorio. Hechos, no palabras, presidente”.

Decir que vienes a cambiar todas las viejas prácticas de la política corrupta, de la política que se repartía el pastel, porque esa plata que han despilfarrado es del pueblo, para luego venir y designar a tu hermano de embajador en Portugal y a tu cuñado en Japón es absolutamente… — Ricardo Lombana (@RicardoLombanaG) October 24, 2024

El exdiputado independiente y líder de la coalición política Vamos, Juan Diego Vásquez, también cuestionó al mandatario.

“La ley está para cumplirla. Dignifiquemos el servicio exterior y fortalezcamos la carrera diplomática y consular”, escribió en X.

Esto es lo que, en nombre de @vamosporpanama , la HD @WalkiriaChD mencionó sobre la designación de un pariente cercano al Presidente.



La ley está para cumplirla. Dignifiquemos el servicio exterior y fortalezcamos la carrera diplomática y consular. pic.twitter.com/HbmsxBhjaU — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) October 24, 2024





La defensa de Mulino

En su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República aseguró que eso no cuenta como nepotismo. Añadió que su hermano es una “persona preparada”, con experiencia, que incluso ha sido embajador de Panamá, y que espera representar al país “dignamente” en Portugal.

Presidente Mulino se refiere al nombramiento de su hermano como embajador en Portugal.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/nI2UY01z6s — La Prensa Panamá (@prensacom) October 24, 2024

Planteó que el embajador de un país es el representante permanente del presidente de la República. “Mi gobierno ha dado muestras de haber nombrado gente de todas partes. Incluso gente que no votó por mí trabaja en mi gobierno sin ningún tipo de problemas”.

En la Asamblea

El día que José Javier Mulino Quintero fue a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea a presentar su plan de trabajo, la diputada independiente Walkiria Chandler planteó lo siguiente: ¿Qué se espera que sea diferente de este gobierno si tiene prácticas de otros del pasado? Recordó que el artículo 41 del Decreto Ejecutivo 246, que dicta el Código de Ética, menciona que el presidente debe abstenerse de nombrar a su pareja, a su cónyuge, o a personas hasta el tercer grado de consanguinidad y el cuarto de afinidad. Añadió que, como hermano del presidente, está en segundo grado de consanguinidad.

El nuevo embajador en Portugal se defendió. “Yo trabajo para Panamá, yo no trabajo para la familia Mulino”, manifestó.

Lo legal vs lo ético

El abogado Rodrigo Noriega considera que es “una tragedia” que en Panamá no exista una herramienta jurídica que le prohíba al presidente de la República hacer este tipo de designaciones. “Uno de los sacrificios más importantes que tiene que hacer cualquier político en estos cargos es entender que el cargo no es suyo, el cargo no es de su familia, el cargo es del Estado, de la República, y que él o ella lo ejerce temporalmente”, añadió.

Noriega exhorta a la Asamblea Nacional a aprobar una ley para regular las designaciones de embajadores, así como las de los miembros de las juntas directivas de las empresas estatales y de las empresas en las que el Estado tiene participación, porque también se da mucho nepotismo en esos nombramientos.

El analista José Stoute asegura que el problema radica en que el tema no está normado, al igual que el de las notarías.

“Otra cosa es la valoración ética que hagamos del asunto. Pero bueno, esa es la realidad de lo que tenemos como país. No está regulado en gran parte el servicio exterior, no está regulado el tema de las notarías, no están reguladas un montón de cosas que deberían estarlo”, añadió.

Emolumentos

El hermano del presidente fue nombrado a través del Decreto de Recursos Humanos 72 del Ministerio de la Presidencia, el pasado 27 de septiembre. Según ese documento, su salario será de $1,500, tendrá gastos de representación mensuales por $3,000, y además se le asignan $10,387 por mes para viáticos contingentes.

No es el único familiar del presidente que llega al servicio exterior bajo su gobierno. Su cuñado, Walter Cohen Uribe, hermano de Maricel Cohen, su esposa, es el embajador de Panamá en Japón.