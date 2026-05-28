Félix Paz Moreno, exabogado de Martinelli, es designado Defensor del Pueblo adjunto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El abogado Félix Humberto Paz Moreno fue nombrado como defensor del Pueblo adjunto.

La designación es una potestad de Ángela Russo —exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia que tomó posesión del cargo de defensora el pasado 13 de abril— y no debe ser ratificado por la Asamblea Nacional (AN).

Paz Moreno, quien participó como candidato al cargo de defensor en la convocatoria que realizó la AN en abril pasado, ha sido abogado del expresidente Ricardo Martinelli, que se asiló en Colombia el año pasado para evadir la condena de 128 meses de prisión que se le impuso por blanqueo de capitales en el caso New Business. Por este mismo proceso, Martinelli también debe pagar una multa de $19.2 millones.

Durante el proceso de entrevistas a los candidatos a defensor, Paz Moreno fue consultado sobre ese tema. Fue el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), quien le preguntó si, en caso de ser electo defensor, representaría algún conflicto de interés una solicitud que provenga de su antiguo cliente.

“Por supuesto que no y la respuesta sería de igual manera jurídica, porque yo aquí estoy como jurista”, respondió.

En 2025, Paz asistió junto a la diputada y abogada de Martinelli, Shirley Castañeda, a Mar-a-Lago, la mansión del presidente estadounidense Donald Trump en Palm Beach, Florida. Asistieron a la presentación del documental The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice, el cual abordó la “judicialización de la política”.

Martinelli, en sus redes sociales, publicó un video de la intervención de Paz en el evento en Palm Beach y escribió: “El Lcdo. Félix Paz, junto con otros distinguidos miembros de Realizando Metas (RM), fue invitado a Mar-a-Lago, donde asistió el presidente Donald Trump... donde se expuso el grave problema de lawfare o justicia, específicamente el caso de Panamá”.

Paz también fue el abogado que presentó ante la Corte Suprema de Justicia un habeas corpus correctivo para trasladar del penal de Punta Coco a seis internos considerados por las autoridades como delincuentes de alta peligrosidad y que presentan un perfil de riesgo para la comunidad.

La pretención de Paz no prosperó: un reciente fallo de la Corte, bajo la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, decidió mantenerlos recluidos en Punta Coco. Se trata de los reos Juan Vicente Blandford, José Cossio, Carlos Mosquera, Carlos Candanedo, Eduardo Macea y Luis Guerrero Gaviria.

Paz aseguró, en aquella entrevista ante la Comisión de Gobierno que preside Luis Eduardo Camcho, cuando era entrevistado para el cargo de defensor, que ha desarrollado una carrera académica y profesional en materia de derechos humanos, laboró en la Corte Interamericana y fue asistente de Esmeralda Arosemena de Troitiño en la Universidad de Panamá (UP), según contó.

Es graduado de laUP, así como de American University LL.M, y es actualmente docente.

“En fin, tengo todos los atributos [para ser defensor del Pueblo]”, aseguró en aquel momento.

Militó durante varios años en el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Uno de sus últimos cargos, antes de renunciar a sus filas este año, fue el de subsecretario nacional de Relaciones Internacionales e Integración Regional.

Trabajó el Ministerio de Desarrollo Social como asesor y durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) fue mencionado como posible director de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tras la renuncia Mayra Silvera, en medio del escándalo de supuestos abusos en albergues.

La Prensa lo llamó a su oficina en la Defensoría del Pueblo, pero la persona que atendió dijo que no estaba en ese momento y que se le podía contactar más tarde.