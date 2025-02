Fernando Castañeda: ‘Esa ley del Seguro es descarnizada, diabólica e individualista’

Exclusivo Suscriptores

¿Por qué afectar a los pacientes con una huelga si no son responsables del problema?

Esa es una premisa equivocada. Es un sacrificio conjunto. Gracias a ello, se han detenido privatizaciones y otras amenazas a la salud. Los pacientes nos respaldan; se sacrifican, pero entienden.

¿Cuál cree que será el resultado de este llamado a huelga?

El objetivo es captar la atención de los diputados para que corrijan lo necesario y así evitar la huelga.

¿Cuánto tiempo cree que durará la huelga?

Dependerá del impacto de la ley; si el daño es grande, la protesta será prolongada.

¿Exactamente qué piden?

Que se evite la privatización de fondos, se restablezca un sistema solidario, se protejan los derechos y la estabilidad de los trabajadores de la Caja, y se impida la unificación con el MINSA que abuse de sus fondos.

¿Dónde está la privatización de fondos?

Se han dejado puertas abiertas sin candado. ¿Por qué la Caja debe pagar a bancos privados para administrar sus pensiones cuando podría hacerlo por sí misma?

¿No se logran mejores rendimientos de esa manera?

Tal vez, pero con mayor riesgo, como en los casos de Lehman Brothers o Enron, que terminaron en quiebra.

¿Eso es comparable?

Sí, totalmente.

Pide regresar al sistema solidario. ¿Dónde está la solidaridad ahí?

En su propuesta no hay ninguna solidaridad. Es una ley descarnizada, diabólica e individualista.

¿Por qué rechaza el aumento de la edad de jubilación si la expectativa de vida ha aumentado?

Porque no se trata solo de la expectativa de vida al nacer, sino de la calidad de vida tras jubilarse. No todos llegan a ese punto.

Pero la mayoría sigue trabajando…

Eso lo dicen desde cómodas oficinas de empresas familiares, sin haber salido a sudarse el pan. No entienden lo que es ponerse en el lugar del otro.

¿Cree que una huelga ayudará a la paz que necesitamos para debatir un proyecto tan importante?

Aportamos en la Presidencia y la Asamblea, pero nos ignoraron; es hora de tomar medidas más firmes.

¿Coincide con la forma de protesta de SUNTRACS?

Es perfectamente válida: es su forma de responder a la agresión policial. Triste ver pueblo contra pueblo, pero la represión comenzó con los policías, incluso usando armas de fuego. ¿Por qué lanzar gases junto a un hospital? Un descontrol dictatorial.

¿Justifica lanzar varillas y ladrillos desde un piso 18, dañar propiedad pública y bloquear un hospital infantil?

No es la única entrada. Ningún médico avala la violencia, pero si quien protesta siente su vida en riesgo, entiendo que se defienda.

¿Qué relación tienen con SUNTRACS?

Es un gremio valiente, un ejemplo de organización sindical.

¿Mafiosa, como dice Mulino?

No. Ojalá los gremios médicos lográramos lo que ellos han conquistado con la CAPAC.

Mulino los llamó cómplices.

Porque la CAPAC sí valora a su recurso humano, a diferencia de cómo nos menosprecian en las entidades de salud.

¿Se unirán a las protestas?

Todos los sectores debemos unirnos en bloque por la seguridad social.

¿Es ético recomendar a los pacientes que acumulen medicinas para enfrentar una huelga?

Es una medida responsable para que tengan sus medicamentos y no queden expuestos en medio de la revuelta.

¿Cuán representativo es Amoacss?

Amoacss ha representado por 67 años a los médicos, odontólogos y profesionales afines.

¿De los 23,400 trabajadores del sector salud de la CSS, cuántos son miembros de Amoacss?

Cerca de mil 700.

Eso es menos del 10%. ¿Eso es representativo?

Al momento de actuar, la solidaridad es la que cuenta.

En los años 80, el 76% del sector salud estaba en Amoacss…

Es que ha habido un movimiento político para destruir Amoacss.

En los años 70 y 80, AMOACSS tenía capítulos activos en varias provincias y las decisiones de paro se consultaban con sus directivas.

¿Cuántos capítulos siguen activos hoy y qué rol tienen en la toma de decisiones?

Antes había más, pero los hemos unificado. La advertencia la hice con urgencia… luego los capítulos se organizan.

¿Cuál es su relación con COMENENAL?

¿Qué es COMENENAL? No está inscrito en el Registro Público.

Pero la COMENENAL original incluía seis gremios, AMOACSS incluido.

Diferencias conceptuales nos separaron, pero en temas como la mina nos unimos.

¿Y la relación con el Colegio Médico?

Es cordial, pero hay que fortalecerla y democratizarla.

¿Qué pasó con García Valarini, con Osorio y Domingo Moreno?

Con Domingo Moreno me llevo bien. García tomó un rumbo político. Osorio tiene otra filosofía de vida. Digamos que yo soy demócrata.

¿Desde cuándo es gremialista?

Desde la escuela. Lo peor de lo malo es el silencio de los buenos.

La comunidad médica no se siente representada por usted. ¿Qué responde?

Esos sectores no trabajan en el sector público, no les importa el pueblo ni han arriesgado su vida por principios en ninguna acción cívica.

Le critican por hacer lo menos posible y cobrar lo máximo en la institución; incluso lo llaman “parásito oportunista”.

Como médico y docente, enseño a los jóvenes a ponerle corazón a su labor e ignorar críticas infundadas. Cuando me despidieron, hasta los pacientes protestaron.

Nunca ha ocupado un cargo gerencial en la CSS. ¿Ningún director lo ha considerado apto?

Fui subdirector nacional de atención primaria, pero a ningún director ni ministro corrupto le gusta tener a alguien pendiente de sus travesuras.

Algunos médicos dicen que se graduó copiándose y que tardó más de lo normal en terminar la carrera.

Estoy orgulloso de mí viniendo de un colegio público. No como otros que hoy son tuiteros frecuentes, por pereza, se robaban los apuntes de los cuadros de honor.

¿Quiénes? ¿Por qué no da nombres?

No me consta. Son leyendas, igual que lo que dicen de mí.

¿Se escuda en el anonimato?

Hay paranoia. Cada vez que alguien critica a las “vacas sagradas”, creen que soy yo. Sueñan conmigo.

Dicen que es un superviviente, que se reinventa con cada gobierno.

No se puede subestimar a quien lucha con valores y principios, sin importar quién gobierne. Siempre acusan a los independientes de ser opositores.

Billy Saez-Llorens lo destituyó por no cumplir con su horario y luego Girón, bajo Varela, lo restituyó. ¿Fue para silenciarlo?

Billy me destituyó ilegalmente por supuestamente faltarle el respeto en vivo en un noticiero durante una huelga. Girón valoró mis conocimientos, pero igual seguí criticando.

¿Cuántas huelgas ha organizado usted?

He participado en todas desde 1998.

¿El juramento hipocrático contempla las huelgas?

No toca ese tema.

¿Quién le puso el apodo “Huelga al hombro”?

Un comentarista llamado Paparazzi. Pero es un honor cargar luchas por el bien del país.

¿Atiende pacientes o solo protesta?

También atiendo. Más de lo que debo.

¿Sigue siendo secretario de AMOACSS?

Sí, hasta el 22 de febrero, luego paso a la secretaría de defensa.

¿Es eso un cargo inventado para seguir ahí?

No. Es parte de la transición. Algunos líderes nos quedamos. Aquí sí hay elecciones democráticas.

¿Cuántos votaron la última vez?

No tengo la cifra, pero más del 50%. La gente elige... Yo creo en el relevo. Me pidieron reelegirme y dije que no. Estuve para levantar AMOACSS y ahora sigo apoyando.

Lo acusan de defender el statu quo: no marcar asistencia, no cumplir horarios y médicos ausentes por atender en el sector privado.

Eso lo dice quien ignora el sistema de atención y los acuerdos vigentes. No avalamos ilegalidades; los que las cometen tienen padrinos políticos. Yo cumplo con mi trabajo, no con un reloj.

¿Está de acuerdo con los aumentos sin evaluación de productividad?

Hay evaluaciones anuales y el 99% de los médicos cumplen con los parámetros. El aumento responde a un escalafón por antigüedad: más experiencia, más salario.

¿Por qué no aumentar según productividad? ¿No crea eso rémoras en el sistema?

No. Es una forma de retener talento y evitar decisiones por criterio político.

Pero atienda bien o mal, el médico cobra igual…

Deben existir incentivos por calidad, no una gerencia basada en castigos. El resultado no depende solo del médico.

¿Por qué se opone a unificar el sistema de salud?

Para evitar que el gobierno abuse de la Caja.

El peor director que ha tenido la CSS.

Ninguno. Todos han fallado por seguir órdenes de los políticos en lugar de hacer los cambios necesarios.

¿Cree que sería un buen director del Seguro?

Sin duda. Pero aquí se valora al ungido, no al que tiene conocimiento.

¿El Seguro es para todos o para quienes lo pagan?

Es de los asegurados, pero el Estado debe impulsar el aseguramiento universal, fomentando el empleo o cubriendo los costos de los no asegurados.

¿Qué necesita para creer que no se privatizará la CSS?

Que esté claro en la ley, sin argucias ni términos disfrazados como tercerización, subcontratos o convenios con privados.

¿Sigue defendiendo el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina?

Sí. Y cada médico decidía... Nadie tenía experiencia para decir ni sí ni no.