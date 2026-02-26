Festival de Cometas de la comunidad china deja Panamá Pacífico: ¿qué hay detrás del cambio a Costa Verde?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este año, el cielo no se llenará de cometas en Panamá Pacífico. El tradicional Festival de Cometas y Panderos cambiará de escenario y se celebrará en Costa Verde, en el distrito de La Chorrera, acción que marca un giro en la logística de uno de los encuentros culturales más importantes de la comunidad china en Panamá.

La nueva sede será el futuro Town Center de Costa Verde. El anuncio tomó por sorpresa a seguidores del evento, que durante años acudieron a Panamá Pacífico, en Arraiján, donde el festival encontró un espacio amplio y de fácil acceso para convocar a miles de asistentes.

La fecha: 22 de marzo de 10 a.m. a 6 p.m.

festival de cometas y panderos 2025 aprochipa. Archivo La Prensa

En conversación con La Prensa, María Gabriela Fong, presidenta de la Asociación de Profesionales Chino-Panameña (Aprochipa) y una de las organizadoras, explicó que el traslado responde, principalmente, a una invitación del alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, para realizar la actividad en ese distrito.

También mencionó el crecimiento sostenido de la asistencia como un factor determinante. “Estoy enamorada del lugar”, afirmó, al referirse al nuevo espacio.

Este medio le consultó sobre si la alcaldesa de Arraiján Stephany Peñalba negó el permiso a la asociación para realizar el festival en Panamá Pacífico, y respondió que el alcalde de La Chorrera les había extendido la invitación para realizarlo en Costa Verde.

Es decir, no confirmó las versiones que señalan que Peñalba les habría negado el permiso para realizar el festival.

El cambio de sede tema llama la atención a raíz de los recientes desencuentros entre Peñalba y la comunidad china.

A finales de diciembre de 2025, en medio de la oscuridad de la noche, la alcaldesa ordenó la demolición del monumento que conmemoraba más de 150 años de presencia china en Panamá. La alcaldesa alegó que la medida respondió a criterios de seguridad ciudadana, respaldo técnico y sustento legal, y no a motivaciones políticas o diplomáticas.

Tradición y cultura

El Festival de Cometas y Panderos suma más de 25 años de organización por parte de la comunidad china en Panamá y se ha consolidado como una vitrina de intercambio cultural, gastronomía y tradición. Cada edición congrega a familias, emprendedores y agrupaciones artísticas en torno a una celebración que combina simbolismo ancestral y entretenimiento.

festival de cometas y panderos 2025 Aprochipa. Archivo La Prensa