Fotos | Así celebró RM la elección de Shirley Castañedas: gala, brindis e invitados en el JW Marriott

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El salón de la fiesta se llenó de política pura y dura. Ahí estuvieron diputados de RM, pero también de CD y del PRD, que le dieron el respaldo a la diputada de Arraiján.

Shirley Castañedas es la nueva presidenta de la Asamblea Nacional y el partido oficialista Realizando Metas (RM) lo celebró en grande. La fiesta fue en el JW Marriott de Punta Pacífica, el hotel que hasta unos años llevaba el nombre de Trump.

Coincidencialmente es el mismo lugar en que el presidente José Raúl Mulino se reunió con las distintas bancadas legislativas en junio de 2024, días antes de asumir el poder.

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El salón de la fiesta se llenó de política pura y dura. Ahí estuvieron diputados de RM, pero también de Cambio Democrático (CD) y del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que le dieron el respaldo a la diputada de Arraiján.

Funcionarios de alta jerarquía del Ejecutivo como ministros, asesores, directores de entidades públicas completaron la lista de invitados. También asistió el contralor Anel Flores.

Una de las que no se perdió la celebración fue la ministra de la Mujer, Niurka Palacios, que subió varias fotos del evento a sus redes sociales. Entre las imágenes apareció una con Sandra Sandoval, la reina de la música típica, lo que confirma una regla no escrita de la política panameña: toda buena fiesta necesita su toque de acordeón.

Otra que no se quedó fuera de la lista fue Marta Linares, esposa de Ricardo Martinelli, quien se asiló en Colombia para evadir su condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business.

Martinelli es el fundador y presidente de RM.

Fue noche de brindis, abrazos y fotos de rigor.

La nueva presidenta de la Asamblea, quien durante el día lució un vestido blanco, tal como lo dicta el protocolo Legislativo, en la noche se vistió de verde botella, un vestido midi satinado con un hombro al descubierto, ceñido a la cintura con un cinturón dorado. Completó el look con sandalias del mismo tono.

Al final, la política panameña también tiene su lado de pista de baile: entre acuerdos, alianzas y fotos para el recuerdo, el poder se estrena con un brindis. Y si algo quedó claro esa noche en el Marriott es que, ganada la presidencia de la Asamblea, lo que sigue es la fiesta.