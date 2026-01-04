Filas en supermercados, zozobra e incertidumbre: así está Venezuela tras el operativo de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Decenas de venezolanos hicieron filas desde la madrugada frente a supermercados y farmacias después de los bombardeos en Caracas por parte de Estados Unidos y que terminaron con la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Los bombardeos que despertaron a Venezuela en la madrugada del 3 de enero en Caracas, despertaron al país en medio de la desinformación y la incertidumbre. A las 3:00 de la madrugada, una hora después de los ataques de Estados Unidos en la capital, decenas de venezolanos en las regiones abarrotaron las afueras de farmacias, supermercados y establecimientos que aún no abrían sus puertas. Otros, hacían colas en las estaciones de servicio para surtir gasolina.

La zozobra e incertidumbre por la operación militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, le quitó el sueño a los ciudadanos en diferentes ciudades del país.

En Miranda, Mérida, Táchira, Lara, Falcón, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Bolívar, Apure, Vargas y Portuguesa, las colas para comprar alimentos eran largas en los pocos establecimiento que abrieron sus puertas con las santamarías a medias y con restricción en la entrada de clientes.

“A las 3:00 de la madrugada, en Farmatodo estaba la cola afuera para comprar comida. Yo salí a esa hora porque no sabemos qué puede pasar y no tenía suficiente comida en la casa”, dijo un vecino del oeste de Maracaibo, mientras hacía la cola en una carnicería para comprar proteína.

Otro habitante de Maracaibo salió en la madrugada a surtir su carro de combustible. “Uno no sabe qué puede pasar y es preferible ser precavido. Yo fui y llené mi tanque de gasolina”, dijo.

Las colas en los supermercados de Mérida eran a las 8:00 a.m. tan extensas como las de 2017, cuando en el país se registraba una alta escasez de alimentos y la venta de los productos de primera necesidad eran restringidos.

“Las calles están solas. Hay pocos comercios abiertos y la gente solo está donde venden comida”, dijo un ciudadano.

Este escenario se repite en Táchira, Falcón, Miranda, Portuguesa y Lara, según reportes de ciudadanos para La Hora de Venezuela.

“Todos estamos amanecidos. No sabemos qué va a pasar. Hay que esperar lo oficial y ver qué pasa”, comentan entredientes los ciudadanos en los establecimientos de comida. “No se hace nada con que salga Maduro y no todo el gabinete”, dijo una señora mientras esperaba para pagar sus artículos.

Las compras nerviosas acabaron con productos en algunos supermercados, como en Maracaibo donde establecimientos reportaron que se terminó el pollo y los huevos, mientras que en otras ciudades se mostraban los anaqueles de lácteos y las cavas con proteína vacías.

Los corredores comerciales de Guanare y Acarigua Araure, las principales ciudades en el estado Portuguesa, continuaban desolados hasta las 11:00 a.m.

En Guanare, ciudadanos reportaron que algunas estaciones de servicio de combustible estaban despachando. El comercio abierto -abastos asiáticos- mostraron gente en cola buscando aprovisionamiento de alimentos.

En un supermercado de ese estado, colocaron carteles para informar que solo se permite llevar 6 artículos del mismo tipo por persona. Esto, para evitar el desabastecimiento ante compras nerviosas, relató una usuaria que acudió al centro de compras a las 7:00 de la mañana.

La distribución de gasolina se mantenía con normalidad en diferentes ciudades de Venezuela, y en algunas estaciones de servicio se presentaban colas de vehículos.

Los establecimientos restringían la entrada de personas en grupos pequeños para evitar aglomeraciones. Cortesía

Los llamados a la calle por parte de los principales funcionarios venezolanos no han sido atendidos masivamente por los venezolanos. En Caracas, algunas decenas de ciudadanos se concentran a las afueras de Miraflores; mientras gobernadores y alcaldes chavistas hacen sus pronunciamientos con decenas de seguidores como respaldo, según se observa en la transmisión que hace el canal estatal Venezolana de Televisión.

En Falcón, las autoridades hacen el llamado a los trabajadores públicos a concentrarse; mientras que en Barquisimeto, colectivos en motocicletas recorren las calles y las adyacencias del comando de la Guardia Nacional en la avenida Florencio Jiménez estuvo restringido el paso vehicular mientras funcionarios estaban apostados en las esquinas.

En Táchira, las plantas de distribución de gas fueron cerradas y enviaron a los usuarios a sus casas hasta nuevo aviso

Vuelos cancelados y fronteras abiertas

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y que sirve a la ciudad de Caracas, permanece cerrado. No hay itinerario de entrada y salida de vuelos nacionales e internacionales.

Lo mismo ocurre en el Cipriano Castro de San Antonio del Táchira, donde fueron suspendidas la llegada de cinco vuelos y la salida de otros cuatro.

A diferencia de las restricciones en el tráfico aéreo, los principales pasos fronterizos terrestres de Venezuela con Colombia están abiertos. Sólo la frontera con Brasil, por el estado Bolívar, al sur de Venezuela, permanece cerrada.

En los estados Táchira, Zulia y Apure, la frontera permanece abierta. En el lado colombiano del Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a Táchira con el Norte de Santander, el gobierno de Gustavo Petro instaló tanquetas militares para resguardar su territorio, mientras que del lado venezolano pocos efectivos militares y policiales custodiaban el paso.

Los principales pasos fronterizos terrestres de Venezuela con Colombia están abiertos. Cortesía

En un recorrido por la zona sur de la frontera tachirense, zona usualmente controlada por irregulares, permanece en normalidad y fue levantada una alcabala de seguridad, que solía estar en la entrada.

En el paso de Paraguachón, estado Zulia, el gobierno colombiano reforzó la seguridad con un Puesto de Mando Unificado (PMU) como medida preventiva, según informó en su cuenta de X el gobernador de La Guajira colombiana, Jairo Aguilar.

Mientras, la frontera entre Venezuela y Brasil permanece cerrada con militares venezolanos custodiando la salida de ciudadanos brasileños que habían llegado a Venezuela a pasar el fin de semana. De lado brasileño, custodian el ingreso de sus nacionales.

El escenario llena de incertidumbre a los ciudadanos y en las colas se hacen las preguntas, que aún no hay respuesta: “¿Quién va a mandar en Venezuela?” y “¿qué pasará ahora?”.